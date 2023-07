Harry Potter kehrt als Serienhit zurück

Die Welt des Zauberlehrlings Harry Potter, der in den literarischen Meisterwerken von J.K. Rowling das Licht der Welt erblickte, soll erneut zum Leben erweckt werden. Diesmal jedoch nicht auf der großen Leinwand, sondern in Form einer Fernsehserie. David Zaslav, der Direktor von HBO, hat die potenzielle Serienproduktion im Rahmen einer Ankündigung vorgestellt, die die Anhänger der magischen Franchise in helle Aufregung versetzte.

Geplant ist, dass die Serie voraussichtlich 2025 oder 2026 auf HBO ausgestrahlt wird und möglicherweise sogar ein ganzes Jahrzehnt lang die Bildschirme im Sturm erobern könnte. Die zentrale Figur, der Zauberlehrling Harry Potter, wird dabei in einem neuen Licht erscheinen. Daniel Radcliffe, der in den Verfilmungen der Harry Potter-Romane die Hauptrolle spielte, hat in einem Interview mit ComicBook.com bereits zum Ausdruck gebracht, dass er nicht davon ausgeht, erneut in die Rolle des Harry Potter zu schlüpfen.

So wie ich das verstehe, versuchen sie, von vorne anzufangen und ich bin mir sicher, dass derjenige, der die Serie erstellt, seinen eigenen Stempel darauf setzen möchte und wahrscheinlich nicht darüber nachdenken möchte, wie der alte Harry irgendwo auftauchen könnte. Also strebe ich das definitiv nicht in irgendeiner Weise an“, so Radcliffe.

Die neue Serie soll sich dabei eng an den bekannten Büchern orientieren und das Universum, das J.K. Rowling erschaffen hat, in all seinen Facetten darstellen. „Die Geschichten aus jedem der Bücher von J.K. Rowling werden zu einer zehnjährigen Serie, die mit der gleichen epischen Kunstfertigkeit, Liebe und Sorgfalt geschaffen wird, für die diese globale Franchise bekannt ist. Die Serie wird eine neue Besetzung haben, sie wird voller fantastischer Details, beliebter Charaktere und dramatischer Orte sein, die die Fans von Harry Potter seit mehr als 25 Jahren lieben“, so die Ankündigung der neuen Serie.

Trotz seiner Zurückhaltung in Bezug auf eine mögliche Rückkehr in das Potter-Universum, hat Radcliffe dem neuen Darsteller des Zauberlehrlings alles Gute gewünscht. „Ich bin sehr aufgeregt, dass dieser Staffelstab weitergereicht wird, aber ich glaube nicht, dass ich ihn persönlich übergeben muss“, äußerte er sich in dem Interview.

Wenn die Welt des Zauberlehrlings erneut zum Leben erweckt wird…

Radcliffe, der kürzlich zusammen mit seiner Frau Erin Drake seinen ersten Sohn begrüßen durfte, betonte zudem, dass er sich momentan lieber auf seine junge Familie konzentrieren möchte. „Es ist wunderbar für uns, ein wenig verrückt und intensiv, aber er ist herrlich und Erin ist unglaublich, es ist ein echtes Privileg, mit ihm zusammen zu sein“, sagte er gegenüber Entertainment Tonight. Er plane, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen.

So bleibt den Fans von Harry Potter nichts anderes übrig, als gespannt auf die kommenden Jahre zu warten, wenn die Welt des Zauberlehrlings erneut zum Leben erweckt wird – diesmal auf den kleinen Bildschirmen, mit neuen Gesichtern und vielleicht sogar für ein ganzes Jahrzehnt.