Hebamme überreicht Frau ihr Baby – Als sie es wickelt, erstarrt sie vor Schreck (VIDEO)

Eine junge Mutter durchlebt im Krankenhaus von Poole einen wahren Schockmoment, als ihr kurz nach der Geburt ein fremdes Kind überreicht wird. Maisie Beth, 22 Jahre alt, stand plötzlich vor der Frage: Wo ist meine Tochter? Eine Verwechslung durch erschöpfte Krankenhausteams und eine panische Suche enden zum Glück ohne Schaden für die beteiligten Familien.

Panik in der Entbindungsstation

Es war ein gewöhnlicher Morgen in Poole, als Maisie Beth glaubte, ihre neugeborene Tochter Isabelle zu wickeln. Die Wirklichkeit war jedoch eine andere. Mit einer Windel in der Hand blickte sie in das Gesicht eines fremden neugeborenen Jungen. Was war passiert?

Die Verwirrung und Panik begannen, Maisies Gedanken rasten. Hatte jemand ihr Baby vertauscht? War Isabelle in Gefahr? Schnell eilte sie zurück zur Entbindungsstation des Poole Hospital, auf der Suche nach ihrer Tochter.

Verblüffende Ähnlichkeit führt zu Verwirrung

Die Wahrheit kam schnell ans Licht: Eine Hebamme hatte Maisie Beth fälschlicherweise das Baby einer anderen Mutter gegeben – eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnelte. Ob der anderen Mutter jemals der Fehler bewusst wurde, bleibt unklar. „Die Mutter schlief auf einer ganz anderen Station als ich, und ich weiß nicht, ob sie jemals erfahren hat, dass mir ihr Baby gegeben wurde“, erklärte Maisie Beth gegenüber der Daily Mail.

Baby-Verwechslung nach Phototherapie

Die kleine Isabelle hatte kurz nach ihrer Geburt im September 2023 mit Neugeborenengelbsucht zu kämpfen und musste sich deshalb einer Phototherapie unterziehen. Durch diese Umstände wurden Mutter und Baby mehrmals getrennt. Am zweiten Tag ihres Aufenthalts, als Maisie Beth ihre Tochter wiedersehen wollte, passierte die schicksalhafte Verwechslung. Sie beruhigte sich erst, als sie Isabelle schließlich unversehrt und schlafend in ihrem Therapiebett vorfand. „Die Erleichterung, die ich empfand, war unerklärlich“, teilte Maisie Beth mit und beschrieb ihre Gefühle beim Wiedersehen ihrer Tochter.

Statement der Krankenhausleitung

Von Seiten des Krankenhauses wurde der Vorfall bestätigt. Lorraine Tonge, die Leiterin der Hebammenabteilung der University Hospitals Dorset, versicherte: „Wir untersuchen einen Vorfall in unserer Entbindungsstation im September 2023, bei dem ein Baby der falschen Mutter übergeben wurde.“ Das Krankenhaus bedauert den Vorfall tief und bietet der betroffenen Familie nun zusätzliche Unterstützung an.