Heftige Minenexplosion: Zahlreiche Bergmänner verschüttet

Eine Explosion erschüttert eine Kohlemine in Asturien, Nordspanien. Rettungskräfte kämpfen um das Leben der eingeschlossenen Bergleute.

Am Montag kam es in der nordspanischen Region Asturien zu einer Explosion in einer Kohlemine, die mindestens neun Verletzte forderte. Das Unglück ereignete sich in einem Bergwerk in der Gemeinde Cerredo, wie die Zeitung „El Mundo“ berichtete.

Durch die Explosion wurden mehrere Personen in der Mine eingeschlossen, woraufhin sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden, um die Eingeschlossenen zu befreien. Weitere Informationen werden in Kürze erwartet.