Heftige Preise: So viel kosten Achtefinal-Tickets

Österreich steht im Bann des Fußballs: Nach einem atemberaubenden Sieg in Berlin richten sich nun alle Augen auf das bevorstehende Achtelfinale in Leipzig. Strategische Finesse unter der Leitung von Ralf Rangnick verspricht weitere Höhepunkte in einem Stadion, das für viele unserer Stars eine zweite Heimat geworden ist. Doch wer live dabei sein möchte, sieht sich mit Preisen konfrontiert, die Fragen aufwerfen.

Die UEFA stellt dem ÖFB ein begrenztes Kontingent von 6.000 Tickets zur Verfügung, doch die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Die Ticketpreise auf Zweitmarktplattformen wie viagogo explodieren förmlich und erreichen Höhen, die selbst für einen einwöchigen All-Inclusive-Urlaub ausreichen würden. Preiszettel von bis zu 1.400 Euro lassen Fans zweimal überlegen.

Reisekosten

Nicht nur am Boden, auch in der Luft ziehen die Preise kräftig an. Von Wien nach Leipzig zu fliegen wurde zu einer teuren Angelegenheit – die Preise für Flugtickets am Spieltag überschritten teilweise die 1.000-Euro-Marke. Eine Herausforderung für Fans, die das Spiel nicht verpassen möchten.

Ein Stück Heimat im Ausland

Trotz der hohen Kosten wird eine Welle rot-weiß-roter Fans Leipzig erreichen, um das österreichische Team zu unterstützen. Das historische Stadion in Leipzig, einst erworben von Dietrich Mateschitz für RB Leipzig, symbolisiert ein Stück österreichischen Erfolgs und wird zum Schauplatz eines möglichen historischen Ereignisses.

Die Vorfreude ist groß, die Hürden sind es auch. Doch die Leidenschaft für den Fußball und die Unterstützung für das eigene Nationalteam kann auch die höchsten Barrieren überwinden.