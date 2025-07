Heißer Kuss: Serbische Sängerin ist lesbisch und zeigt ihre Freundin (VIDEO)

Mit intimen Worten und einem emotionalen Video überrascht Sängerin Kejt ihre Fans. Ihre Liebeserklärung an eine Frau offenbart eine tiefe Verbindung jenseits gewöhnlicher Freundschaft.

Katarina Bogicevic, bekannt als Kejt, überraschte ihre Fans mit einem emotionalen Video für ihre Freundin. Zum 31. Geburtstag ihrer Liebsten fand die Künstlerin besonders innige Worte: „Du bist meine spirituelle Ehefrau, meine Muse, meine Göttin“, schrieb sie in ihrer Widmung.

In ihrer berührenden Botschaft dankte Kejt ihrer Partnerin für tiefgreifende Lebenslektionen: „Du hast mir beigebracht, wie ich ohne Scham und Tabus in meinem Körper präsent sein kann.“ Die Sängerin betonte, wie ihre Freundin ihr zeigte, dass Verletzlichkeit keine Schwäche bedeutet und dass die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, heilig sei.

„Eine solche Schwesternschaft, in der Wachstum auf Wahrheit trifft und Liebe auf Befreiung, ist selten und kostbar“, erklärte sie. Mit den Worten „Wir wurden vor unserer Zeit geboren“ unterstrich sie die besondere Verbindung zwischen ihnen. Das Video unterlegte Kejt mit ihrem eigenen Song „Koza ne grebe“, dessen Zeilen die Intimität ihrer Beziehung widerspiegeln.

Kejts Karriereweg

Die Künstlerin wurde bereits als Kind durch ihren Auftritt in der Talentshow „Ich habe Talent“ bekannt, wo sie mit ihren außergewöhnlichen Gesangsfähigkeiten beeindruckte. Später übernahm sie eine Hauptrolle in der Serie „Folk“.

Ihre Karriere wurde jedoch von persönlichen Schicksalsschlägen überschattet – so machte sie öffentlich, dass sie Opfer eines Pädophilen geworden war, der sie über längere Zeit belästigte.

Die montenegrinische Sängerin bleibt auch weiterhin musikalisch aktiv. Erst kürzlich trat sie beim nationalen Vorentscheid „Montesong 2024“ mit ihrem Song „Obala raja“ auf und erreichte den fünften Platz. Davor hatte sie bereits am Musikwettbewerb „Montevizija 2018“ teilgenommen, was ihre kontinuierliche Präsenz in der regionalen Musikszene unterstreicht.

Mit diesem emotionalen Video und der öffentlichen Liebeserklärung an ihre Freundin bekennt sich Katarina Bogicevic nun offen zu ihrer Liebe zu Frauen.