Heli im Einsatz: Ukrainer versteckt sich nach Einbruch in Hecke

Ein 62-jähriger Einbrecher hatte am Montag ein gepflegtes Wohnhaus in Dörfl im Bezirk Oberpullendorf ins Visier genommen. Der Mann positionierte sich am späten Nachmittag strategisch und wartete geduldig auf die Dunkelheit. Als in den meisten Haushalten bereits das Abendprogramm im Fernsehen lief, näherte sich der Täter einem Kellerfenster und zerschlug die Scheibe. Das Geräusch des berstenden Glases alarmierte jedoch einen aufmerksamen Anrainer in dem beschaulichen 520-Einwohner-Ort.

Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht, noch bevor er in das Gebäude eindringen konnte. Seine Flucht währte jedoch nur kurz. Gegen 21:15 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, und binnen kürzester Zeit kreiste bereits ein Hubschrauber des Innenministeriums über dem Tatort, der sich zufällig in unmittelbarer Nähe befunden hatte.

Schnelle Fahndung

Parallel trafen Spezialkräfte am Einsatzort ein, während der Verdächtige verzweifelt versuchte, sich vor den Einsatzkräften zu verbergen. Seine Deckung hielt jedoch nicht lange.

Die Scheinwerfer des Polizeihubschraubers Libelle Bravo leuchteten den Flüchtigen schließlich aus. Die Einsatzzentrale übermittelte umgehend die genauen Koordinaten an die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), die zum Versteck des Mannes dirigiert wurde. Die Polizisten umzingelten den mutmaßlichen Täter, der auf einem angrenzenden Grundstück Zuflucht in einer Thujenhecke gesucht hatte.

Der 62-jährige Ukrainer wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeug.