Herzzerreißend: „Mama, ich dachte, du würdest nie zurückkommen“

Heute leben Mirjana und Bogdan Mirosavljevic aus Serbien mit ihrem Adoptivsohn Mire ihr ganz persönliches Märchen. Sie sind mit dem eingeleiteten zweiten Adoptionsverfahren ins Jahr 2023 gestartet und freuen sich alle drei auf den Familienzuwachs.

Die Adoption von Kindern ist in Serbien noch immer eines der größten Tabuthemen. Viele Menschen, die der Chance auf biologische Elternschaft beraubt sind, haben die Bedingungen, um einem Kind Liebe, Familie und ein warmes Zuhause zu bieten, aber die möglichen Gerüchte der anderen im Ort hindert sie daran. Die Probleme sind viel tiefer und betreffen nicht nur Mentalität und Vorurteile, sondern auch Bürokratie, ungelöste Systemschwierigkeiten, unzureichende Informationen und alles andere, was das Leben mit sich bringt …

Wie sehr Mire um die Liebe seiner Eltern bemüht war, zeigt auch der Satz, den er Mirjana nach einem kurzen Aufenthalt von sich gab: „Ich dachte, du würdest nie zurückkommen und dass du mich für immer verlassen hast.“

Mirjana antwortete ihm kurz: „Liebling, du kannst für ein paar Tage, ein oder zwei Wochen überall als Gast hingehen, aber Mama und Papa warten immer darauf, dass du zurückkommst.“

Mirjana teilte ihre Erfahrungen mit Menschen in sozialen Netzwerken und fügte in den Kommentaren hinzu, dass ihr „ans Herz gewachsener“ verehrender Junge ihr manchmal sagt: „Ich weiß nicht, warum ich weine, aber etwas in mir bringt mich dazu. Ich weiß nicht, was es ist.”

Mirjana und Bogdan denken nicht, dass sie etwas Besonderes sind. Sie sind gebildet, fleißig, versiert in ihrem Beruf, moderne junge Menschen, jetzt Ende dreißig. In dieser verrückten Welt gelang es ihnen zunächst, einander zu finden. Sie schafften gemeinsam eine Festung des Verständnisses, der Toleranz und des Vertrauens. Alles verlief in einer bestimmten Reihenfolge, bis zu dem Moment, in dem sie erfuhren, dass sie auf natürliche Weise keine Eltern werden könnten.

Sie hätten alles Mögliche erlebt. Große Versuchungen von Anfang an. Stress. Mangelndes Verständnis seitens des staatlichen Gesundheitssystems, da es damals keine Möglichkeit der In-vitro-Fertilisation auf Kosten des Staates gab. Unzumutbare, ihrer Meinung nach sogar unethische Vorschläge des Arztes zur Lösung des Problems. Unzureichendes Engagement und Bereitschaft, jemandem die Situation näher zu bringen und ihn zu ermutigen, seine Möglichkeiten zu erklären.

Sterilität als Thema ist etwas, was viele Menschen nicht sehen wollen und so tun, als gäbe es sie nicht, schreibt eKlinika.

Stille. Schuldgefühle. Auch Zweifel, ob sie als Paar alles aushalten werden. Aber vieles bestätigte auch, dass sie sich nicht aus spontanen oder falschen Gründen getroffen und geheiratet haben.

Mehrere Jahre lang versuchten sie, im Ausland ein Kind durch die In-vitro-Fertilisation zu bekommen. Sie bezahlten alles aus privaten Quellen. Es gab Momente, erinnern sie sich gemeinsam, als Bogdan Mirjana an der Universität geholfen hat, sich mit einer Hormontherapie auf der Toilette zu „pieksen“, während sie im Rahmen einer Fortbildung als Professorin zur Prüfung eilte. Wesentlich war die große gegenseitige Unterstützung, denn ihren Worten nach sei es egal wie mental stark ein Mensch ist, allein geht nichts. Es gab Höhen, Tiefen und dann wieder Höhen …

In noch einer Sache waren sie sich einig: ihren Kampf für sich zu behalten, um “wohlwollende” Einmischungen und Kommentare von Nachbarn, Verwandten und Freunden zu vermeiden. Außer denen, die ihnen am nächsten standen, die ihren Kampf verstanden. Natürlich muss das, was andere denken, nicht immer negativ besetzt sein, aber das ist immer noch der „raue Balkan“. Sie hielten sich eng aneinander, um ein Kind zu bekommen.

Es hat aber nicht funktioniert. Während es noch Hoffnung auf biologische Befruchtung gab, wurde eine Adoption zwar erwähnt, aber nicht ernsthaft verfolgt.

„Der wichtigste Moment war die Entscheidung, die wir getroffen haben. Hier gibt es keine große Philosophie. Die Adoption eines Kindes war für uns immer noch die zuverlässigste und praktikabelste Option. In Wahrheit weiß eine Person nicht genau, wann es passieren wird, wie lange es dauern wird und welche Art von Schmerz ihn erwartet. Es ist alles herausfordernd und nicht einfach, aber wir hatten den Wunsch und die Entscheidung. Es war klar, dass dies unser Weg ist“, sagt Bogdan und Mirjana fuhr fort:

„Ich habe Informationen darüber, was wir für eine Adoption brauchen, herausgeholt, ausgedruckt und auf dem Tisch liegen lassen. Diese Papiere waren sicher zwei Jahre lang da. Dann haben wir uns einfach entschieden. Uns, wie anderen, die sich zu einem solchen Schritt entschließen, wurde die größte Menge an notwendigen Informationen vorenthalten.”

Nach dem offiziellen Eintritt in das Adoptionsverfahren durchliefen Mirjana und Bogdan ein Einzelelternseminar, da es in der zuständigen Einrichtung keine registrierten Paare mehr gab. Sie hätten Glück gehabt, dass das Zentrum für Sozialarbeit in Sremska Mitrovica von Menschen besetzt ist, die ihre Arbeit wirklich machen. An der Beurteilung der Eignung des Adoptivpaares ist ein Expertenteam beteiligt.

Jeder Schritt wird gemessen, und das ist laut unseren Gesprächspartnern völlig in Ordnung und notwendig. Psychologische Tests sind umfangreich und detailliert. Es gibt auch Fangfragen. In diesem Teil der Geschichte fühlten sie sich glücklicherweise und mit Erleichterung zum ersten Mal unterstützt, und vor allem, dass sie nicht allein sind und dass sie alle zusammen an einer wichtigen gemeinsamen Aufgabe arbeiten. Ehrlichkeit auf beiden Seiten ist unabdingbar. Leider erfuhren sie von Menschen, die im gleichen Verfahren waren, dass es nicht überall so ist. Wir würden uns sehr wünschen, dass sich das ändert.

Dass ihr Weg richtig war, wurde ihnen bestätigt, als sie als Eltern eines Jungen ausgewählt wurden, der damals in einer Pflegefamilie in Novi Sad lebte.

Sollen wir etwas mitbringen? Welche Schokolade? Was mag er? Ist er nicht gegen etwas allergisch? Wie groß ist sein Kleiderschrank? Was nehmen die anderen Kinder mit, die mit ihm bei der wunderbaren Pflegemutter sind? Wird er weinen? Werden sie uns akzeptieren? Was ist, wenn er nachts aufwacht? Was wenn er zurück zur Pflegefamilie will? Was, wenn er sie so sehr vermisst, dass er ohne sie nicht leben kann? Das waren alles Fragen, die sie beschäftigten.

Gegenseitig ermutigend waren sie sehr aufgeregt und etwas unvorbereitet, weil sie nicht wussten, was sie erwartete. Sie machten sich auf den Weg nach Novi Sad, um ihren Sohn mit tausend Fragen abzuholen, auf die sie bald nur eine mögliche Antwort erhielten, nämlich Liebe. Die einzige Lebenskonstante, die nicht weitergegeben, gekauft und gelernt werden kann, besonders wenn sie von Herzen kommt, dem unschuldigen Herzen eines Kindes. Ihr Sohn Mire, „ans Herz gewachsen“ und ebenso jedem in den sozialen Netzwerken bekannt, in denen Mirjana nur mit dem Ziel aktiv ist, das Bewusstsein für Adoption zu schärfen, versteckte sich schnell an dem sicheren Ort, den Mama und Papa für ihn vorbereitet hatten. Davon hatten sie jahrelang geträumt.

Ihr Leben ist jetzt eine stürmische, meist laute Abfolge von Action, Lachen, Laufen, Lernen, Musik, Zeichentrickfilmen. Das Bild der familiären Umgebung wird durch die Hunde Bisa und Lepa, die Katzen Sapa und Regina vervollständigt. Und wie geht es Mire? Mire ist ein Kind, das den Weihnachtsmann gefragt hat, was er ihm kaufen soll. Mire umarmt alle, Mire hat Empathie für andere Lebewesen, Mire weiß, wie man trauert und sich freut. Für Mire ist alles wichtig, und seine Fantasie kann sogar einen gewöhnlichen Küchenhahn in Gold verwandeln. Mire möchte jemandem, den er liebt, die Sonne schenken, also zeichnet er diese und schenkt.

Er weiß, dass Mirjana und Bogdan seine Eltern sind, aber dass sie ihn nicht zur Welt gebracht haben. Er pflegt den Kontakt zur Pflegemutter, weil es ihm etwas bedeutet, und seine Eltern glauben, dass es für seine geistige Gesundheit und seinen Seelenfrieden notwendig ist, denn es macht ihn glücklich. Und die Angst vor dem Verlassenwerden? Die Eltern schätzen und hoffen, dass sie irgendwann verschwinden wird.