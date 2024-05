Hitlergruß: Rapid Fan wird von eigenem Verein angezeigt (VIDEO)

Beim kürzlich stattgefundenen Cupfinale in Klagenfurt ereignete sich ein Vorfall, der weit über das sportliche Geschehen hinaus für Aufsehen sorgte. Ein Video (siehe unten), das eine Person zeigt, die offenbar den Hitlergruß vollzieht, hat für eine unmittelbare Reaktion des SK Rapid Wien gesorgt. Der Fußballklub hat klargestellt, dass für rechtsradikales Verhalten in seinen Reihen kein Platz ist und Konsequenzen unausweichlich sind.

Ablehnung und juristische Schritte

In einer deutlichen Stellungnahme hat der Verein die Person im Video und deren Tat verurteilt. „Rechtsradikales Verhalten hat beim SK Rapid keinen Platz und wird stets klare Konsequenzen bzw. Sanktionen nach sich ziehen. Alle Verantwortlichen des SK Rapid verurteilen dieses Verhalten auf das Schärfste,“ verlautete der Klub (SK Rapid). Nachdem man Montagmorgen Kenntnis von dem Vorfall erlangte, setzte Rapid umgehend rechtliche Schritte in Gang.

Identifizierung und Sanktionierung

Das inkriminierte Video, das nach Vereinsangaben vergangenen Mittwoch in Klagenfurt entstand, zeigt eine in den Vereinsfarben gekleidete Person, die durch ihr Verhalten nicht nur anstößig auftritt, sondern zudem mit einem Hitlergruß für Empörung sorgt. Der SK Rapid, der im Finale mit einem 1:2 gegen Sturm Graz unterlag, hat die grün-weiße Rechtsabteilung angewiesen, eine Strafanzeige zu erstatten: „Die grün-weiße Rechtsabteilung wurde umgehend beauftragt, Strafanzeige im Namen des SK Rapid gegen diese dem Klub derzeit noch unbekannte Person einzubringen,“ so die Verlautbarung des Klubs (SK Rapid). Nach Aufklärung der Identität des mutmaßlichen Täters werden zusätzlich ein Hausverbot ausgesprochen und im Falle einer Mitgliedschaft diese entzogen.

Sportlicher Erfolg

Am sportlichen Horizont zeichnet sich für den SK Rapid Wien trotz des Vorfalls eine positive Entwicklung ab. Mit einem beeindruckenden 2:0-Sieg gegen Red Bull Salzburg am Sonntag festigte der Klub seinen Anspruch auf internationale Plätze und nimmt nun den vierten Tabellenrang ein.

