Hitze bleibt! Anfang Oktober bis zu 29°C!

Österreich erlebt derzeit einen außergewöhnlichen Spätsommer, der uns mit Temperaturen verwöhnt, die eher an einen Augusttag erinnern. Ein stabiles Hoch namens Sonja lässt den Oktober in einem ungewöhnlich warmen Licht erstrahlen, bevor eine vorübergehende Abkühlung für einen Hauch des Herbstes sorgt.

Nach dem wärmsten September seit Beginn der Aufzeichnungen, startet auch der Oktober mit einem Wärmerekord. „Die Höchstwerte am Dienstag liegen an der Alpennordseite im Bereich der Monatsrekorde“, berichtet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Die bisherige Bestmarke von 30,1 Grad, aufgestellt am 1. Oktober 1956 in Eisenstadt, wird voraussichtlich nur knapp verfehlt.

Von Nebel bis Sonnenschein

Am Montag lösen sich lokale Nebelfelder zügig auf und die Sonne dominiert das Wettergeschehen. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf sommerliche 24 bis 28 Grad. Der Dienstag startet im Flachland neblig, doch die Sonne setzt sich durch und lässt das Thermometer auf 25 bis 29 Grad steigen. Am Abend zieht dann eine Kaltfront auf, die Regenschauer und einzelne Gewitter mit sich bringt.

Kurze Abkühlung

Die Kaltfront bringt am Mittwoch im westlichen Bergland und Süden schauerartigen Regen, während der Donauraum und die nördlichen Regionen sonnige Aussichten genießen. „Bei lebhaftem West- bis Nordwestwind gehen die Temperaturen zwar etwas zurück, liegen mit maximal 16 bis 22 Grad aber auch nach dem Kaltfrontdurchgang weiterhin über dem jahreszeitlichen Mittel“, so Spatzierer.

Der Donnerstag startet mit dichten Restwolken und Nebelfeldern, die im Laufe des Vormittags der Sonne weichen. Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetterbild, und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Spätsommerliche Aussichten

Zum Wochenende hin breiten sich über Westeuropa erneut warme Luftmassen aus, die im Laufe des Wochenendes auch Österreich erreichen. Die Temperaturen steigen bei überwiegend sonnigem Wetter erneut an. Ab Sonntag kündigen sich wieder spätsommerliche Höchstwerte um 25 Grad an.

Insgesamt erwartet uns also ein Oktober, der eher einem Spätsommer gleicht. Genießen Sie die warmen Tage und den goldenen Herbst, solange er anhält.