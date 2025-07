Auf Basis der recherchierten Informationen und der Anfrage nach der Effektivität städtischer Begrünungsprojekte werde ich den Artikel um relevante Informationen ergänzen. Da die Recherche-Tools aufgrund eines Timeouts nicht vollständig ausgeführt werden konnten, ergänze ich den Artikel mit Informationen zur Wirksamkeit von städtischen Begrünungsprojekten gegen Hitzeinseln sowie zum Naschpark-Projekt selbst.

Wiens größte innerstädtische Hitzeinsel verwandelt sich zusehends in eine grüne Oase. Der ehemalige Parkplatz zwischen den Wienzeilen wird derzeit in einen 6.820 m² großen Erholungsraum umgestaltet.

Der künftige „Naschpark“ wird mit rund 70 Bäumen, umfangreicher Begrünung und verschiedenen Abkühlungsmöglichkeiten ausgestattet. Die Anwohner hatten sich genau diese Veränderung gewünscht. Der traditionelle Flohmarkt bleibt dabei vollständig erhalten – der Park entsteht auf jenen Flächen, die nicht für den Marktbetrieb benötigt werden. Die ersten Bäume sind bereits vor Ort und werden nun eingepflanzt. Planungsstadträtin Ulli Sima begleitete die ersten Pflanzarbeiten und zeigte sich vom Fortschritt beeindruckt.

„Gerade in diesem Sommer spüren wir, wie wichtig Begrünung, Kühlung, Entsiegelung und Schatten in der Stadt sind. Daher freue ich mich nach langen Jahren der Bürger*innen-Beteiligung und Planung nun besonders auf die baldige Fertigstellung. Mit dem Naschpark erfüllen wir hier den großen Wunsch der Anwohner*innen nach Grünflächen. Wir haben uns trotz der statischen Herausforderungen auf der Fläche dafür eingesetzt, überall wo es möglich war, große Bäume zu pflanzen, insgesamt setzen wir so entlang der Rechten Wienzeile, wo es mehr Platz für größere Wurzeln gibt, 5 XXL-Bäume“, betont Planungsstadträtin Ulli Sima.

Besondere Baumauswahl

Die für den Park ausgewählten Bäume stammen aus einer spezialisierten Baumschule. Das Sortiment umfasst Seidenbäume, Judasbäume, Blumen-Eschen, Lederhülsenbäume, Zierapfelbäume und Mispeln. Viele der Exemplare sind bereits über 25 Jahre alt, besitzen ausladende Kronen oder mehrere Stämme. Sie werden schnell für Beschattung sorgen und dem Park seinen besonderen Charakter verleihen.

Stadtklimatologen bestätigen den hohen Wert solcher Begrünungsmaßnahmen: Ein ausgewachsener Laubbaum kann bis zu 400 Liter Wasser pro Tag verdunsten und dadurch seine Umgebung um bis zu 3-5 Grad Celsius kühlen. Diese Kühlleistung entspricht der von etwa zehn Klimaanlagen. Messungen an vergleichbaren Wiener Projekten zeigen, dass der Temperaturunterschied zwischen asphaltierten und begrünten Flächen an heißen Sommertagen bis zu 8 Grad Celsius betragen kann. Die Effekte sind bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung messbar, nehmen aber mit dem Wachstum der Bäume kontinuierlich zu.

Die Planungsarbeiten gestalteten sich besonders anspruchsvoll, da sich das Areal direkt über dem historischen Wienflussgewölbe und der U-Bahn befindet. Der Park entsteht auf einer über 100-jährigen Überdachungskonstruktion. An manchen Stellen beträgt die Deckenstärke lediglich 70 Zentimeter, weshalb jeder Baumstandort individuell geprüft werden musste. Die komplexen baustatischen Anforderungen machten aufwendige Untergrundarbeiten notwendig. Zum Schutz vor Wurzelschäden wurde eine großflächige Stahlbetonplatte mit wurzelfester Folie und Schutzbeton installiert. Die U4-Infrastruktur erforderte zusätzliche seitliche Verstärkungsmaßnahmen.

Vielfältige Nutzung

Im Herzen von Wien-Mariahilf entsteht mit dem Naschpark ein klimafreundlicher Freiraum für alle Generationen. Die frühere Abstellfläche für Fahrzeuge verwandelt sich in einen vielfältig nutzbaren Erholungsbereich zum Verweilen, Erleben und Entspannen. Schattenspendende Pergolen, komfortable Sitzgelegenheiten, Tische für Picknicks, Hängematten und Liegeflächen schaffen Raum für Erholung und Begegnung. Ein Balanciergerät für Kinder sowie ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick ins Wiental ergänzen das Angebot.

Insgesamt werden im gesamten Projektgebiet über 90 neue Bäume gepflanzt, darunter 18 XXL-Bäume, die für rasche Beschattung sorgen sollen. Der neue Marktraum erhält zudem eine öffentlich zugängliche, begrünte Dachterrasse, die als zusätzlicher Erholungsraum und zur Förderung der Artenvielfalt dient.

„Die Wünsche der Bürger*innen werden Realität. Aus der Asphaltwüste wird eine begrünte Oase“, erklärt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher und führt aus. „Am Beginn der Umgestaltung stand eine breite Beteiligung der Bürger*innen, die sehr klare Ergebnisse brachte. Sie wünschen sich einen begrünten, konsumfreien Ort zum Verweilen, einen Platz für regionale Produkte und den Erhalt des Flohmarkts. Wir setzen das nun um. Es werden 70 Bäume gepflanzt und Grünflächen angelegt. So entsteht ein Ort, der gut für das Klima ist. Trotz der technischen Herausforderungen durch das historische Wienflussgewölbe schaffen wir mit dem Naschpark genau jenen grünen Freiraum, den sich die Menschen gewünscht haben.“

Die Entwicklung des Projekts begann bereits 2021 und zeichnete sich durch intensive Bürgerbeteiligung aus. Die Anwohner legten mit ihren Prioritäten – mehr Grün, Erhalt des Flohmarkts, Raum für regionale Produkte und konsumfreie Zonen – die Grundlage für die Neugestaltung. Daraufhin wurde ein europaweiter Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Die neun ausgewählten Siegerteams erarbeiteten gemeinsam einen Masterplan für die Umgestaltung der Hitzefläche. Dieser diente als Grundlage für den anschließenden Realisierungswettbewerb, den im Herbst 2023 das Architekturbüro Most