Hochzeit in Wien: Mann gab mehrere Schüsse ab

Teile diesen Beitrag:







Nachdem ein Zeuge die Polizei alarmierte, rückte die Wiener Polizei am Samstag in Wien-Donaustadt aus.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass auf einem Parkplatz in der Nähe der Breitenleer Straße mehrere Schüsse abgegeben wurde. Die Beamten trafen am Einsatzort mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen an.

Lesen Sie auch: Proteste gegen Vučić in Serbien: Präsident saß vier Stunden fest (VIDEO) Seit vier Monaten finden in Serbien Proteste gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić statt.

Im Auto eines 23-jährigen Österreichers konnten eine Schreckschusspistole, sowie dazugehörige Munition sichergestellt werden. Zudem fand die Polizei zahlreiche leere Patronenhülsen am Parkplatz.

Der Mann wurde angezeigt. Ebenso wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.