Hochzeitsfeier eskaliert: WEGA-Einsatz wegen Schüssen

Am Sonntagabend wurde eine Hochzeitsfeier jäh unterbrochen, als ein Autokorso von der Sondereinheit WEGA gestoppt wurde. Grund für das Einschreiten der Spezialeinheit war das mutmaßliche Abfeuern von Schüssen aus den fahrenden Fahrzeugen.

Kurz nach 21 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein, in dem ein aufmerksamer Passant berichtete, dass mehrere Personen aus einer vorbeifahrenden Hochzeitsautokolonne durch geöffnete Fenster Schüsse in die Luft abgaben. Der Vorfall soll sich in der Kudlichgasse im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten ereignet haben.

Fund von Schreckschusspatronen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden umgehend zum Ort des Geschehens entsandt. Bei ihrer Ankunft entdeckten sie in der Kudlichgasse zahlreiche abgefeuerte Schreckschusspatronen. Diese Funde bestätigten die ersten Berichte über das verdächtige Verhalten der Hochzeitsgesellschaft.

WEGA im Einsatz: Fahrzeuge durchsucht

Innerhalb kurzer Zeit konnte die WEGA drei Fahrzeuge in der Nähe des Vorfalls stoppen. Nach der Kontrolle der Fahrzeuge wurden in zwei von ihnen Schreckschusspistolen sichergestellt.

Lesen Sie auch: Tödliches Virus durch Mücken: Erste Fälle nun auch in EuropaDas Oropouche-Virus wurde erstmals in Europa nachgewiesen, betrifft jedoch nur Reiserückkehrer. Keine heimischen Infektionsquellen vorhanden.

Tödliches Virus durch Mücken: Erste Fälle nun auch in EuropaDas Oropouche-Virus wurde erstmals in Europa nachgewiesen, betrifft jedoch nur Reiserückkehrer. Keine heimischen Infektionsquellen vorhanden. "Erweiterter Suizid" in Tulln: Freund der Mutter tot aufgefundenAm Mittwoch wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von drei Personen entdeckt: Die Mutter (29) und ihre zwei Töchter (5 und 8).

"Erweiterter Suizid" in Tulln: Freund der Mutter tot aufgefundenAm Mittwoch wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von drei Personen entdeckt: Die Mutter (29) und ihre zwei Töchter (5 und 8). Maskierter ersticht Elfjährigen auf Fußballplatz - Täter flüchtigIn der spanischen Gemeinde Mocejon wurde ein elfjähriger Junge von einem Unbekannten auf einem Fußballplatz getötet.

Zwei Männer, ein 25-Jähriger (dessen Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt des Berichts noch ungeklärt war) und ein 24-jähriger französischer Staatsbürger, wurden wegen Ordnungsstörungen angezeigt. Gegen den 25-Jährigen erließ die Polizei außerdem ein vorläufiges Waffenverbot.

In den nächsten Tagen dürften die weiteren Ermittlungen Aufschluss darüber geben, welche rechtlichen Konsequenzen den Beteiligten noch drohen.