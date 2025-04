Hollywood-Star Val Kilmer stirbt mit 65 Jahren

Val Kilmer, bekannt für seine Rollen als Jim Morrison und Batman, ist im Alter von 65 Jahren in Los Angeles gestorben. Seine Karriere begann 1984 mit „Top Secret!“.

Val Kilmer, der durch seine ikonischen Rollen als Jim Morrison und Batman weltweite Anerkennung fand, ist im Alter von 65 Jahren in Los Angeles verstorben. Die „New York Times“ berichtet, dass die Todesursache eine Lungenentzündung war, wie von seiner Tochter Mercedes Kilmer bestätigt wurde. Bereits 2014 war bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden, von dem er sich später erholte.

Karrierebeginn

Seinen Einstieg in die Filmwelt machte Kilmer 1984 mit der Slapstick-Komödie „Top Secret!“, in der er einen charismatischen amerikanischen Sänger verkörperte, der unversehens in eine ostdeutsche Verschwörung gerät. Ein bleibender Eindruck hinterließ er als Jim Morrison in Oliver Stones „The Doors“ (1991), wo er die Rolle des charismatischen Sängers mit psychedelischer Sinnlichkeit darstellte.

In dem Thriller „True Romance“ (1993) von Quentin Tarantino trat er in einer Cameo-Rolle als Elvis auf, die von der Hauptfigur, gespielt von Christian Slater, imaginiert wurde. Außerdem spielte er im Kultfilm „Top Gun“ (1986) mit.

Batman-Rolle

Besondere Bekanntheit erlangte Kilmer durch seine Rolle in „Batman Forever“ (1995), wo er als Batman gegen die Bösewichte Two-Face, gespielt von Tommy Lee Jones, und den Riddler, dargestellt von Jim Carrey, antrat.

Obwohl der Film populär war, wurden weder Kilmer noch „Batman Forever“ als herausragende Beiträge zur Batman-Reihe angesehen.