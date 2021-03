Homophober Angriff am Balkan: Kreuz in Brust geritzt und Genitalien verletzt

Unbekannte Personen haben ein Mitglied der LGBT-Gemeinschaft in Montenegro angegriffen, veröffentlichte die Präsidentin des LGBT-Forums „Progres“ Bojana Jokić auf Twitter.

Laut Jokić fand der Angriff am Mittwochabend vor dem Haus der Familie eines jungen Mannes statt, der seine Mutter besuchen wollte. „Letzte Nacht wurde ein Mitglied des LGBT Forum Progres angegriffen, er wurde im Genitalbereich mit einem scharfen Gegenstand verletzt, ein Kreuz wurde ihm in die Brust geritzt, Geld und eine Uhr wurden gestohlen”, schrieb Jokić auf Twitter und appellierte an die Behörden, um die Angreifer so schnell wie möglich zu finden.

Öffentlichkeit verurteilt Angriff

Der Angriff wurde von montenegrinischen Staatsbeamten, den US- und EU-Botschaften in Podgorica und NGO verurteilt. Der montenegrinische Premierminister Zdravko Krivokapić forderte von den Behörden eine dringende Aufklärung des Falles. „Der Grund für den Angriff muss untersucht und die Täter strafrechtlich verfolgt werden“, sagte Krivokapic.

Pozdravljamo osudu @predsjednik_cg gdina Mila Đukanovića u slučaju gnusnog napada na našeg člana, štićenika LGBTIQ Skloništa. https://t.co/GFvvYol8CZ — LGBT Forum Progres (@LGBTFP) March 4, 2021

Die montenegrinische Polizei erklärte in einer Aussendung, dass sie intensive Ermittlungen anstelle, um die Hintergründe des Angriffs aufzuklären. “Die Aktivitäten der Polizei in diesem Fall dauern an”, so die Behörden.