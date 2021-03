Mord-Anschlag: Mann zündet seine Ex mit Benzin an

Vor wenigen Minuten soll sich in Wien-Asergrund ein Mordversuch ereignet haben. Ein 47-Jähriger soll seine 35-jährige Ex-Freundin mitten am Tag mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Dichte Rauchschwaden drangen Freitagmittag aus einem Geschäft in der Nußdorfer Straße am Wiener Alsergrund. Die ursprüngliche Alarmmeldung lautete auf einen Brand in einer Trafik. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stiegen dichte Rauchwolken über der Nußdorfer Straße auf. Schnell war aber klar, dass es sich hier um eine Attacke auf Leib und Leben einer Frau gehandelt hatte. Die Polizei rückte ebenfalls an.

Wie die „Heute“ und die „Krone“ berichten, soll ein 47-Jähriger seine Ex-Partnerin, die dort eine Trafik betreibt, mit Benzin übergossen und angezündet haben. Das gesamte Einsatzgebiet sei großräumig abgesperrt worden, Fußgänger würden umgeleitet, so die „Krone“. Alle Einsatzorganisationen seien derzeit aktiv. Aktuell läuft auch eine großangelegte Fahndung nach einem Verdächtigen.

Die Berufsrettung bestätigte gegenüber der „Heute“, dass eine 35-Jährige schwer verletzt wurde. Sie hatte großflächige Verbrennungen am ganzen Körper, wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt, stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht.

Augenzeugin: „Frau schwer verletzt“

Eine Augenzeugin entdeckte die Frau: „Die schwerverletzte Frau lag auf der Straße.“ Die erst 35-jährige Frau kämpft derzeit in einem Wiener Krankenhaus ums Überleben. Vor der Abfahrt soll die Frau laut „Heute“ dem Notarzt noch den Namen des Täters, ihres 47-jährigen Ex-Freundes, verraten haben. Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst ist mittlerweile am Tatort vor Ort. Er bestätigte, dass derzeit eine Fahndung nach einem 47-jährigen Mann auf Hochtouren laufe.