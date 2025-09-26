Horror am Bahnsteig: S-Bahn trennt Frau das Bein ab

Dramatische Szenen am Bahnhof: Eine 48-Jährige stürzt nachts ins Gleisbett, während eine S-Bahn einfährt. Der Unfall hat verheerende Folgen.

In der Nacht zum Freitag ereignete sich am Bahnhof Neuhofen an der Krems (Oberösterreich) ein folgenschwerer Unfall. Eine 48-jährige Frau stürzte um 23:21 Uhr vom Bahnsteig ins Gleisbett, genau als eine S-Bahn einfuhr. Der Lokführer reagierte zwar umgehend, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die Frau geriet zwischen den Zug und die Bahnsteigkante, wurde überrollt und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ihr rechtes Bein abgetrennt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Verunglückte zügig aus dem Gefahrenbereich. Noch am Bahnsteig leisteten Rettungsdienst und Notarzt die lebensrettende Erstversorgung, bevor die Schwerverletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde.

⇢ S-Bahn-Notbremsung: Mann versucht Zug zu stoppen



Verkehr eingestellt

Der Zugverkehr zwischen Kematen an der Krems und Nettingsdorf musste für etwa 90 Minuten eingestellt werden. Die Passagiere des betroffenen Zuges konnten ihre Reise mit einer Ersatzgarnitur fortsetzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Konkrete Details zum Hergang sind laut aktuellen Angaben noch nicht bekannt. Die Frau wurde nach der raschen Bergung durch die Feuerwehr direkt am Bahnsteig notärztlich erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.