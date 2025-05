Horror-Crash: Balkan-Lkw-Fahrer trennt Radfahrer Bein ab

Dramatischer Unfall in Hamburg: Ein Radfahrer verlor sein Bein, als ihn ein abbiegender Lkw erfasste und mehrere Meter mitschleifte.

In Hamburg-Hammerbrook ereignete sich am Dienstagvormittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Radfahrer wurde von einem abbiegenden Lastkraftwagen erfasst und erlitt dabei schwerste Verletzungen – ein Bein wurde bei dem Zusammenstoß abgetrennt. Der Unfall geschah gegen 9:16 Uhr auf dem Heidekampsweg in Fahrtrichtung Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der 48-jährige bulgarische Lkw-Fahrer bei Grünlicht nach rechts in den Bullerdeich einbiegen wollen. Polizeisprecher Thilo Marxsen erklärte zum Unfallhergang: „Dabei kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich auf dem parallel verlaufenden Radfahrweg des Heidenkampswegs in gleicher Richtung fuhr und den Bullerdeich bei Grün passieren wollte.“

Dramatische Folgen

Der Aufprall hatte dramatische Folgen: Der Lastwagen schleifte den Radfahrer mehrere Meter mit. An der Unfallstelle blieb das kleine Fahrrad zurück, während der schwerverletzte 53-Jährige umgehend in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort weiträumig ab. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der unter anderem untersuchen soll, ob der Lkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 040/4286 56789 zu melden.

