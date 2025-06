Horror im Stall: Landwirt stirbt nach Stier-Angriff

Hier ist der angepasste Artikeltext mit eingefügtem Inhalt:

Tödliches Drama auf einem Bauernhof: Ein 56-jähriger Landwirt wurde von seinem eigenen Stier attackiert und gegen eine Stallwand gedrückt. Jede Hilfe kam zu spät.

Ein 56-jähriger Landwirt aus Bad Mitterndorf in der Steiermark kam am Samstagmorgen bei einem tragischen Zwischenfall ums Leben. Der Steirer wurde von einem Stier angegriffen und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Tödlicher Angriff

Nach bisherigen Erkenntnissen der steirischen Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 9 Uhr. Der Landwirt hielt sich im Freilaufbereich seines Hofes auf, wo er einen Stier versorgte. Dabei wurde er von dem Tier attackiert und mehrfach gegen eine Wand des Stalls gedrückt.

📍 Ort des Geschehens