Horror-Unfall mit neun Verletzten – darunter mehrere Kinder

Dramatischer Crash in der Steiermark: Neun Verletzte, darunter zwei Kleinkinder, forderte ein Frontalzusammenstoß auf der L 361 bei Puch. Ein deutscher Autofahrer geriet in die Gegenfahrbahn.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L 361 nahe Puch bei Weiz wurden am Dienstagvormittag neun Personen verletzt. Eine 60-jährige Steirerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, während acht weitere Unfallbeteiligte, darunter zwei Kleinkinder, mit leichten Blessuren davonkamen.

Der Unfall ereignete sich, als ein 57-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw samt Anhänger in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Fahrzeug der 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Im Wagen des Unfallverursachers befanden sich drei Mitfahrerinnen im Alter von 65, 68 und 70 Jahren. Das entgegenkommende Fahrzeug war neben der Lenkerin mit einem 33-jährigen Mann, einer 29-jährigen Frau sowie zwei Kindern im Alter von einem und fünf Jahren besetzt.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der 60-Jährigen auf den angrenzenden Gehsteig. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten in die Krankenhäuser von Graz und Weiz transportiert. Die beiden Kinder wurden zur weiteren Behandlung in die Grazer Kinderklinik gebracht.

Umfangreicher Einsatz

Laut Landespolizeidirektion Steiermark waren zwei Polizeistreifen, fünf Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes sowie die Feuerwehren aus Puch bei Weiz und Viertelfeistritz mit insgesamt 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Auch die Straßenmeisterei Weiz und ein Abschleppunternehmen wurden hinzugezogen. Ein Alkoholtest beim 57-jährigen Unfalllenker verlief negativ.

Bei der schwer verletzten 60-Jährigen konnte aufgrund ihres Zustands keine Alkoholkontrolle durchgeführt werden.