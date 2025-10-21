Streit im Bus eskaliert: Frau kassiert Faustschlag ins Gesicht

In Wien-Floridsdorf kam es am Dienstagvormittag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr beim Einsteigen in einen Linienbus. Die alarmierten Polizeibeamten rückten umgehend zur Frauenstiftgasse aus, wo die Situation bereits eskaliert war.

Eine der beteiligten Frauen gab gegenüber den Einsatzkräften an, von der anderen einen Schlag ins Gesicht erhalten zu haben. Zusätzlich soll sie mit rassistischen Äußerungen konfrontiert worden sein. „Diesen Vorwurf hat die mutmaßliche Täterin abgestritten“, erklärt die Pressestelle der Wiener Polizei auf „Heute“-Nachfrage.

Laufende Ermittlungen

Die Beamten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Derzeit laufen die polizeilichen Ermittlungen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.

