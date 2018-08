„Hübsch, intelligent & inspirierend“: UK möchte Grabar-Kitarović als Premier (VIDEO)

Die kroatische Präsidentin war kürzlich zu Gast in einer der populärsten britischen TV-Shows, „Good Morning, Britain“. Für ihren Auftritt erntete sie hunderte positive Kommentare.

Im Interview ging es vor allem um Brexit und den Druck auf Frauen, die in der Politik tätig sind. Nicht nur ihr akzentfreies Englisch, sondern auch der Inhalt ihres Interviews begeisterte die Zuseher so sehr, sodass diese hunderte Lobeshymnen auf Grabar-Kitarović in den sozialen Netzwerken hinterließen.

In an inspiring speech to Good Morning Britain, Croatia’s President says the world should not divide itself into categories of men and women. Instead, we should put ourselves into categories of those who want to make change for the better without prejudice towards anyone else. pic.twitter.com/ugnjlZlhkz

— Good Morning Britain (@GMB) 7. August 2018