Hype um iPhone 15: 50-Meter-Schlange auf der Kärntner Straße

Das lang ersehnte iPhone 15 ist endlich auf dem Markt. Die Begeisterung der Fans ist ungebrochen, die technologischen Neuerungen überzeugend und die Preise überraschend. Ein Phänomen, das sich in der Wiener Kärntner Straße eindrucksvoll beobachten lässt.

Schon vor der Öffnung des Apple-Stores auf der Wiener Kärntner Straße zeichnete sich ein Bild ab, das den Hype um das neueste Apple-Produkt eindrucksvoll unterstreicht. Hunderte von Menschen, darunter auffällig viele Russen und Ukrainer, bildeten eine Schlange, die sich über 50 Meter erstreckte. Viele der Wartenden waren bereit, gleich mehrere Exemplare des neuen iPhone 15 zu erwerben.

Das neue iPhone 15 überzeugt mit einer Reihe von technologischen Neuerungen. Die augenfälligste ist der Umstieg auf den USB-C-Anschluss, der das Laden des Geräts mit herkömmlichen USB-Kabeln ermöglicht. Diese Änderung wurde von der EU vorgeschrieben, die ab 2024 einheitliche USB-Ladekabel für Handys fordert.

Die vier neuen Modelle – das iPhone 15, das 15 Plus, das 15 Pro und das 15 Pro Max – bieten alle den USB-Anschluss und behalten ihre Display-Größen von 6,1 bzw. 6,7 Zoll bei. Die Pro-Modelle punkten zusätzlich mit einem Titan-Rahmen, der die Geräte leichter, dünner und widerstandsfähiger macht. Auch der neueste A17-Pro-Chip ist in den Pro-Modellen verbaut, der laut Apple die Leistung um 10 Prozent steigern soll.

Preise überraschen

Die Kameraauflösung des iPhone 15 und 15 Plus wurde auf 48 Megapixel erhöht, während das 15 Pro Max mit einem Periscope-Teleobjektiv für Fünffach-Zoom ausgestattet ist. Farblich haben die Kunden bei den iPhone 15 und 15 Plus die Wahl zwischen Schwarz, Blau, Grün, Gelb und erstmals Pink. Die Pro-Modelle sind in Schwarz, Weiß, Blau und Natur erhältlich.

Die größte Überraschung betrifft die Preise. Statt wie üblich teurer, hat Apple die neuen iPhones „günstiger“ gemacht. Das iPhone 15 beginnt bei 949 Euro (mit 128 GB Speicher), das sind 50 Euro weniger als das iPhone 14 vor einem Jahr. Das iPhone 15 Plus startet bei 1.099 Euro (128 GB), das iPhone 15 Pro bei 1.199 Euro (128 GB) und das Luxusmodell 15 Pro Max bei 1.449 Euro (256 GB).

Selbst das teuerste neue iPhone – das 15 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher – bleibt mit 1.949 Euro unter 2.000 Euro.