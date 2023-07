Ibrahimovics Vater stammt aus Bijeljina

Der berühmte Fußballstar Zlatan Ibrahimović offenbart in seiner Autobiografie die bewegende Geschichte seiner Familie.

Der Vater von Zlatan Ibrahimović, Šefik, stammt aus Bijeljina, während seine Mutter Jurka aus Zadar stammt. Die Eltern ließen sich scheiden, als Zlatan zwei Jahre alt war. Er und seine ältere Schwester Sanela blieben bei ihrer Mutter und lebten zusammen mit Halbschwestern und Halbbruder.

Balkan Mama

Laut Zlatan liebte seine Mutter ihre Kinder trotzdem sehr, auch wenn sie sie manchmal schimpfte und schlug. Um ihre Familie zu ernähren, arbeitete Jurka Gravić als Reinigungskraft, manchmal sogar 14 Stunden am Tag. Obwohl das Leben nicht so verlief, wie sie es sich gewünscht hatte, gab Zlatan Ibrahimovićs Mutter ihr Bestes, damit es ihren Kindern an nichts fehlte.

„Sie hatte immer meine Liebe. Ich habe meiner Mutter eine Wohnung in Kroatien gekauft, in der Nähe von Pag, damit sie in der Nähe ihrer Schwestern sein kann. Wir möchten Max und Vincent dorthin schicken, alleine, ohne Mama und Papa. Sie sollen lernen, unabhängig zu sein. Ich möchte, dass sie eine Weile in Kroatien bei ihrer Großmutter verbringen, die ihnen viel beibringen kann“, schrieb Ibrahimović in seiner Autobiografie.

Schwester Sanela

Zlatans Schwester Sanela, mit der er eine besondere Verbindung hat, mag es nicht, öffentlich im Rampenlicht zu stehen, daher ist über ihr Leben wenig bekannt. Was bekannt ist, ist, dass sie in der Slotsgatan Straße in Malmö (Schweden) wohnt, ganz in der Nähe des Museums für moderne Kunst in der Stadt. Sie besitzt auch eine Wohnung in Novalja (Kroatien).

Es sei daran erinnert, dass ein großer Verlust das Leben von Zlatan Ibrahimović geprägt hat, nämlich der Tod seines Bruders Sapko. Er starb 2014 nach einer langen Krankheit, über die in der Öffentlichkeit nicht viel bekannt war.