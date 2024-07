Ibras Sohn unterschreibt Fußballvertrag beim Papa-Klub

Die Fußballwelt umarmt eine vielversprechende neue Generation: Maximilian Ibrahimovic, Nachwuchsstar aus vermächtnisreicher Herkunft, setzt die ersten entscheidenden Schritte in seiner beruflichen Laufbahn. Der Sohn der schwedischen Legende Zlatan Ibrahimovic reiht sich offiziell in die Reihen der Spieler des AC Milan ein, nachdem er eine beeindruckende Jugendkarriere absolviert hat, die nun ihren Höhepunkt in einem Profivertrag beim renommierten Club findet.

Der frisch 17-jährige Ibrahimovic hat offiziell seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, was ihn in der kommenden Saison das Trikot der zweiten Mannschaft des AC Milan in der Serie C tragen lässt. Die sportliche Jugend, die Maximilian Ibrahimovic seit 2022 im berühmten Verein durchlaufen hat, von der U17 bis zur U18, kulminiert nun im Erreichen eines bedeutenden Meilensteins in seiner noch jungen Karriere. Als Flügelspieler hat er das Potenzial, auf den Spuren seines Vaters zu wandeln, dessen Ruhm und Talent im Weltfußball unvergessen bleiben.

Vom Vater zum Mentor

Zlatan Ibrahimovic, der seine beeindruckende Spielerkarriere beim AC Milan im Vorjahr abschloss, bleibt dem Verein als Berater treu und verfolgt nun die aufstrebende Karriere seines Sohnes aus nächster Nähe. Während seiner aktiven Zeit bezauberte Zlatan das globale Publikum mit seiner Technik, seiner Stärke und seinem unverwechselbaren Charakter, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Mit Engagements bei Clubs wie Ajax, Juventus Turin, Inter Mailand, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy und dem AC Milan hinterließ er bleibende Spuren in der Fußballgeschichte. Für Milan erkämpfte sich Zlatan zweimal den Titel des italienischen Meisters, trug das Milan-Trikot in 163 Spielen, erzielte dabei 93 Tore und leistete 34 Torvorlagen.

Die Fußballwelt blickt nun gespannt auf den jungen Maximilian, dessen Karrierebeginn größtes Potenzial verspricht. Sein Weg steht beispielhaft für die Fortführung einer familieninternen Tradition, die im Glanz des Weltfußballs fortbesteht.