ID Austria läuft ab: 300.000 Menschen müssen ihr Zertifikat verlängern – so geht’s



Zwischen Mai und August 2026 laufen bei rund 300.000 Österreicherinnen und Österreichern die ID Austria-Zertifikate ab. Das Problem dabei: Eine Verlängerung ist ausschließlich VOR dem Ablauf möglich. Wer zu lange wartet, muss alles neu beantragen – und steht dann möglicherweise ohne digitalen Amtszugang da.

Das wichtigste in Kürze

• 300.000 ID Austria-Zertifikate laufen zwischen Mai–August 2026 ab

• Verlängerung ist ausschließlich VOR dem Ablauf möglich – danach muss neu beantragt werden

• Online-Verlängerung kostenlos unter: ida.gv.at/u/verlaengern

• Ablaufdatum prüfen: a-trust.at/meine-id-austria/zertifikatsdaten-anzeigen

Was ist ID Austria – und warum ist sie so wichtig?

Die ID Austria ist Österreichs digitale Identität und der Nachfolger der früheren Handy-Signatur. Damit können Bürgerinnen und Bürger online Amtswege erledigen: Steuererklärung, AMS-Anmeldung, Krankenversicherung, Sozialleistungen, Meldezettel, Führerschein und vieles mehr.

Denn gerade für Menschen mit Migrationshintergrund, die regelmäßig mit österreichischen Ämtern in Kontakt sind, ist die ID Austria unverzichtbar. Sie spart stundenlange Wartezeiten und ermöglicht es, viele Amtswege bequem von zu Hause aus zu erledigen. Außerdem ist sie bei immer mehr Online-Diensten des Staates Pflicht.

Allerdings hat das Zertifikat, das der ID Austria zugrunde liegt, ein Ablaufdatum: Es gilt maximal fünf Jahre. Genau deshalb wird es für Hunderttausende jetzt zum Problem.

300.000 Zertifikate laufen ab – bist du dabei?

Das Unternehmen A-Trust, das die Zertifikate für die ID Austria ausgibt, schlägt Alarm: Zwischen Mai und August 2026 laufen bei rund 300.000 Österreicherinnen und Österreichern die Zertifikate ab. Deshalb rechnet A-Trust mit starkem Andrang und langen Wartezeiten bei den Ausgabestellen.

Das eigene Ablaufdatum lässt sich jederzeit online nachsehen – unter: a-trust.at/meine-id-austria/zertifikatsdaten-anzeigen

Das entscheidende Problem: Verlängerung nur VOR dem Ablauf!

Auf den ersten Blick klingt das nach einem technischen Detail. Tatsächlich hat es aber weitreichende Folgen: Nach dem Ablauf ist keine einfache Verlängerung mehr möglich. Stattdessen muss dann eine komplett neue ID Austria beantragt werden. Das bedeutet konkret:

▶ Persönlicher Besuch bei einer Ausgabestelle (Passes, Gemeindeamt) notwendig

▶ Neuer Ausweis oder Reisepass als Dokument erforderlich

▶ Wartezeit bis zum neuen Zugang – in dieser Zeit ist kein digitaler Amtsweg möglich

▶ Zusätzlich: Terminengpässe durch den erwarteten Ansturm im Sommer

Fazit: Je früher man die Verlängerung erledigt, desto besser. Wer bereits jetzt handelt, umgeht den Ansturm, den A-Trust für Sommer 2026 befürchtet.

ID Austria verlängern: So funktioniert es Schritt für Schritt

Option 1: Online-Verlängerung (kostenlos & empfohlen)

Für alle, die eine ID Austria mit Vollfunktion besitzen, ist die Verlängerung bequem und kostenlos online möglich:

Schritt 1: Seite aufrufen: ida.gv.at/u/verlaengern

Schritt 2: Mit der bestehenden ID Austria einloggen

Schritt 3: Verlängerung beantragen und bestätigen

Schritt 4: Fertig – das neue Zertifikat ist sofort gültig

Option 2: Gleichzeitig auf Vollfunktion upgraden

Wer bisher nur die Basisfunktion nutzt, kann diese im gleichen Schritt auf die Vollfunktion aufwerten. Damit erhält man deutlich mehr Möglichkeiten bei Amtswegen – und das ebenfalls online.

Option 3: Neuen Antrag stellen (für bestimmte Gruppen)

Für Nicht-Österreicher sowie Personen ohne behördlich ausgestellte ID Austria ist ein neuer Antrag erforderlich. Dieser muss persönlich bei einer Ausgabestelle (Passamt, Gemeindeamt oder Magistrat) gestellt werden. Daher empfiehlt es sich, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.

Warum jetzt handeln – und nicht auf den Sommer warten?

A-Trust warnt ausdrücklich vor starkem Andrang und langen Wartezeiten im Sommer 2026. Denn wenn alle 300.000 Betroffenen erst kurz vor oder nach dem Ablauf reagieren, kommt es bei Ausgabestellen und Online-Plattformen zu Überlastungen.

Wer jedoch schon jetzt – im Frühjahr 2026 – aktiv wird, spart sich Stress und vermeidet das Risiko, vorübergehend keinen Amtszugang zu haben. Gerade für Menschen, die regelmäßig AMS, Finanzamt oder andere Online-Dienste nutzen, kann ein fehlender Zugang erhebliche Folgen haben.

Fazit: Zwei Minuten Online – Monate ohne Probleme

Die Online-Verlängerung dauert wenige Minuten und kostet nichts. Allerdings funktioniert sie ausschließlich, solange das Zertifikat noch gültig ist. Wer das verpasst, hat deutlich mehr Aufwand. Deshalb gilt: Jetzt handeln – und nicht auf den letzten Moment warten.

Deine Checkliste

1. Ablaufdatum nachsehen → a-trust.at/meine-id-austria/zertifikatsdaten-anzeigen

2. Ablauf in 2026? Sofort verlängern → ida.gv.at/u/verlaengern

3. Nur Basisfunktion? Gleichzeitig auf Vollfunktion upgraden

4. Kein Österreicher oder Probleme? Termin bei einer Ausgabestelle buchen

5. Frühzeitig handeln – der Andrang im Sommer wird groß!