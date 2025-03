Ikea-Rückruf von diesen sechs Produkten

IKEA ruft bestimmte LED-Lichterketten und eine LED-Lampe zurück. Ein fehlerhafter Stecker birgt Stromschlaggefahr. Kunden sollen die Produkte nicht nutzen.

IKEA hat einen Rückruf für bestimmte LED-Lichterketten und eine LED-Lampe für den Außenbereich gestartet. Betroffen sind Produkte aus den Serien LEDLJUS, SOMMARLANKE, STRALA und SVARTRA. Der Rückruf erfolgt aufgrund eines Herstellungsfehlers, bei dem der Stecker der Produkte nicht den Sicherheitsnormen entspricht, was ein Risiko für Stromschläge darstellen kann.

Zu den zurückgerufenen Artikeln gehören die LEDLJUS Lichterkette in Schwarz mit 24 Lichtern für den Außenbereich, die SOMMARLANKE LED Stehlampe in Beige mit einer Höhe von 100 cm, die SOMMARLANKE LED Lichterkette in bunten Farben mit 12 Glühbirnen, die STRALA LED Lichterkette in Gold mit blinkenden 24 Lichtern, der STRALA LED Beleuchtungsvorhang in Sternform mit 48 Lichtern und die SVARTRA LED Lichterkette in Schwarz mit 12 Lichtern.

Identifikation der Produkte

Die betroffenen Produkte sind durch den LED-Treiber (ICPSH24-2-IL-1), den Datumsstempel (JJWW) und den Stecker (SYK-02F) zu identifizieren. Seriennummern wie 2138, 2141, 2148 und weitere bis 2437 sind betroffen. Produkte mit anderen LED-Treibern, Datumsstempeln oder Steckern sind nicht betroffen.

In einer Stellungnahme betont IKEA: „Sicherheit hat für IKEA oberste Priorität. Daher rufen wir bestimmte LED-Lichterketten und eine LED-Lampe für den Außenbereich zurück, da der Stecker dieser Produkte eine relevante Sicherheitsnorm nicht erfüllt, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.“

Rückgabe und Entschädigung

IKEA-Produkte werden während der Entwicklung umfassend getestet, um den geltenden Anforderungen auf allen Märkten zu entsprechen. Jedoch wurde festgestellt, dass der verwendete Stecker der genannten Produkte aufgrund eines Fehlers die relevanten Sicherheitsstandards nicht erfüllt. Kunden, die eines der betroffenen Produkte besitzen, sollten diese nicht weiter nutzen und sich an IKEA wenden, um ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung zu erhalten. Die Rückgabe ist in jedem IKEA Einrichtungshaus möglich, ohne dass ein Kaufnachweis erforderlich ist.

IKEA entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bittet Kunden, den Rückruf weiterzugeben, insbesondere wenn das betroffene Produkt an Dritte weitergegeben wurde.