IKEA ruft bestimmtes Lätzchen wegen Erstickungsgefahr zurück!

KEA bittet alle Kunden, die das MATVRÅ Lätzchen in Blau/Rot, 2 St., erworben haben, dieses nicht mehr zu verwenden und sich an IKEA wegen einer Abhilfe zu wenden.

Der Einrichtungskonzern erhielt Meldungen darüber, dass sich der Knopf an MATVRÅ lösen kann und somit eine Erstickungsgefahr darstellt. Das Produkt wurde seit August 2019 weltweit 85.400 Mal verkauft. In Österreich wurden seit August 2019 1.042 Stück verkauft.

In einer offiziellen Presseaussendung bittet IKEA alle Kunden, das Produkt gegen eine volle Rückerstattung des Kaufpreises oder ein vergleichbares Produkt zu IKEA zurückzubringen. Ein Kaufnachweis (Kassenbon) ist nicht erforderlich.

„Es wurde uns gemeldet, dass Gefahr besteht, dass sich der Knopf löst, wenn ein Kind daran zieht“, erklärt Emelie Knoester, Business Area Manager bei IKEA of Sweden, und fährt fort: „Die Sicherheit unserer Kunden hat höchste Priorität für uns bei IKEA. Deshalb haben wir beschlossen, das MATVRÅ Lätzchen in Blau/Rot, 2 St., als Vorsichtsmaßnahme zurückzurufen. Die Lätzchen mit dem gleichen Namen, MATVRÅ, mit Obst-/ Gemüsemuster in Grün/Gelb sind sicher im Gebrauch, da sie ein anderes Design haben und außerdem anderes Material dafür verwendet wurde.“

Das MATVRÅ Lätzchen kann zu jedem IKEA Einrichtungshaus zurückgebracht werden, gegen eine volle Rückerstattung des Kaufpreises oder ein Austauschprodukt. Ein Kaufnachweis (Kassenbon) ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf IKEA.at oder unter 0800/081 061.