In diesen Balkan-Restaurants könnt ihr Spanferkel/Pecenje bestellen!

Das serbisch-orthodoxe Weihnachten steht bevor, und für viele ist die Suche nach einem schmackhaften Spanferkel ein zentrales Anliegen. In Wien gibt es zahlreiche Restaurants, die sich auf diese festliche Delikatesse spezialisiert haben. Doch wo kann man ein köstliches Spanferkel kaufen, und welche Preise erwarten die Feinschmecker? Hier ist eine Liste einiger Restaurants mit ihren aktuellen Preisangaben:

Balkan Burek

1 Kilo Spanferkel – 24 Euro

ganzes Spanferkel – 12 Euro pro Kilo

Semendria

1 Kilo Spanferkel – 29,90 Euro

ganzes Spanferkel – 190 Euro

Etno Konak

1 Kilo Spanferkel – 25,90 Euro

ganzes Spanferkel – 210 Euro

Pecenjara kod Joce

1 Kilo Spanferkel – 25 Euro

ganzes Spanferkel – 200 Euro

Die Preise können je nach Restaurant variieren und hängen auch von der Größe des Spanferkels ab. Es empfiehlt sich, eine Woche vorher telefonisch zu reservieren und nach den aktuellen Preisen zu fragen, da sie sich saisonal ändern können.

Es ist anzumerken, dass viele dieser Restaurants nicht nur Spanferkel anbieten, sondern auch eine breite Palette serbischer Spezialitäten, um das festliche Menü zu komplettieren.

Die serbisch-orthodoxe Gemeinschaft in Wien kann sich also auf eine kulinarische Vielfalt vorbereiten, um das bevorstehende Weihnachtsfest in gemütlicher Atmosphäre zu feiern. Guten Appetit und Frohe Weihnachten!