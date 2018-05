Innenminister Kickl lässt alle ATIB-Vereine überprüfen

Der Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat nun verordnet, dass alle ATIB-nahen Vereine bundesweit überprüft werden.

Die entsprechende Anordnung des Innenministeriums als oberste Vereinsbehörde erging an die Vereinsbehörden, an Bezirkshauptmannschaften und Landespolizeidirektionen. Dies bestätigte ein Sprecher gegenüber der APA. Nun sollen die Vereinsbehörden melden, ob vereinsrechtliche Anzeigen gegen die Vereine vorhanden sind und wie es um den Verfahrensstand steht. Sollte es Auffälligkeiten seitens der Vereine geben, werden diese aufgelöst, berichtet ORF.

Aufgrund der Vorfälle die sich in einer ATIB-Moschee ereignet haben (KOSMO hat berichtet) werden nun bundesweite Maßnahmen unternommen. Der „Verein Türkisch-Islamische Union“ für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (ATIB) dient als Dachverband und repräsentiert über 60 Vereine in Österreich.

Das Kultusamt ermittelt bereits in Fall der Kriegsspiele in der Moschee. Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte an, alle ATIB-Moscheen auf ähnliche Ereignisse überprüfen lassen zu wollen.