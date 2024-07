IOC nimmt E-Sports offiziell in das Olympia-Programm auf

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat einen historischen Schritt unternommen. Es hat die Aufnahme von E-Sports in das Programm der Olympischen Spiele ankündigt. Dieser wegweisende Beschluss verdeutlicht die Anerkennung der zunehmenden Popularität und Bedeutung digitaler Wettkämpfe im sportlichen Kontext.

Entscheidung des IOC

In einer historischen Abstimmung stimmte das IOC geschlossen für die Integration von E-Sports in das Olympia-Programm. Das Zusammentreffen dieser Ankündigung mit der laufenden E-Sports-Weltmeisterschaft 2024 in Saudi-Arabien unterstreicht nicht nur die internationale Relevanz von E-Sports, sondern auch dessen wachsenden Einfluss auf den globalen Sport.

Auswahl der Spiele

Allerdings wird nicht jedes Videospiel die Ehre haben, Teil des olympischen Wettkampfs zu werden. Das IOC legt besonderen Wert auf die Auswahl der Spiele, mit einem Ausschluss für Ego-Shooter. Die Entscheidung, diverse Handyspiele zu berücksichtigen, eröffnet ein weites Feld an Möglichkeiten und zeigt die Flexibilität des Komitees bezüglich der dynamischen Entwicklung des E-Sports. Die genaue Liste der zugelassenen Spiele steht noch aus und bietet Raum für Spekulationen und Vorfreude in der Gaming-Community.