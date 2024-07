Simpsons wussten es schon: Prophezeiung zu Harris‘ Aufstieg (FOTO)

In einer bemerkenswerten Wendung innerhalb der politischen Szenerie der Vereinigten Staaten hat Joe Biden, im Alter von 81 Jahren, seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen 2024 verkündet. Mit einer Atmosphäre, die von Besorgnis bzgl. seiner Gesundheit und seines Alters durchdrungen ist, hat Biden in einer offiziellen Mitteilung seine Unterstützung für die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris ausgesprochen, die dadurch zur vordersten Anwärterin auf die Kandidatur der Demokraten gegen Donald Trump aufsteigt.

Eine solche Dynamik beflügelt erneut Gespräche über die präzisen Vorhersagen der Kultzeichentrickserie „Die Simpsons“, die in einer ihrer Episoden eine weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten darstellte.

Simpsons und die politische Realität

Die spezifische Episode, „Barts Blick in die Zukunft“ (Staffel 11), in der Lisa Simpson als erste weibliche Präsidentin eingeführt wurde, geriet ins Rampenlicht, als Kamala Harris 2021 als erste weibliche Vizepräsidentin der USA vereidigt wurde. Bemerkenswert ist dabei der Vergleich zwischen Harris‘ und Lisas Outfit während der Vereidigung. Beide trugen Perlenschmuck und lila Blazer, welches die Vermutung einer Prophezeiung befeuerte.

Autor nimmt Stellung

Al Jean, ein langjähriger Autor bei „Die Simpsons“, hat nun auf die anstehende Präsidentschaftskandidatur von Harris reagiert. Auf der Sozialmedia-Plattform X/Twitter postete er eine Nebeneinanderstellung von Lisas Outfit und dem von Harris, was die Ähnlichkeiten hervorhob. In einer Nachricht zu seinem Beitrag erwähnte Jean seine Freude darüber, Teil dieser „Vorhersage“ zu sein.

Diese neueste Diskussion widerspiegelt einen weiteren Fall, in dem „Die Simpsons“ bedeutende politische Ereignisse angeblich vorhersagten. Darunter die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sowie die Unruhen am Kapitol im Jahr 2021. Auch die Corona-Pandemie sollen die gelben TV-Helden vorhergesagt haben.

Unklare Zukunft

Während die politische Gemeinschaft und Fans der „Simpsons“ gleichermaßen über die bemerkenswerten Parallelen und Vorhersagen debattieren, bleibt die genaue politische Zukunft von Kamala Harris und ihre Chancen im Präsidentschaftsrennen ungewiss. Die Vizepräsidentin selbst äußerte dennoch ihren festen Willen, die Nominierung zu gewinnen und zu verdienen.

Prominente Persönlichkeiten wie Robert De Niro, Lizzo und Barbara Streisand haben bereits auf Bidens Rückzug und Harris‘ aufkeimende Nominierung reagiert. Was die andauernde Aufmerksamkeit und Anteilnahme an der Entwicklung des politischen Geschehens in den USA unterstreicht.