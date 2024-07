Kickl führt FPÖ in Wahlkampf: Sensation in Sicht?

Herbert Kickl präsentierte die ambitionierte Kandidatenliste der FPÖ für die bevorstehenden Nationalratswahlen am 29. September, mit sich selbst an der Spitze. Unter seiner Führung hat die FPÖ seit dem Jahresbeginn durchgängig die Meinungsumfragen angeführt und verzeichnete bei der EU-Wahl im Juni einen bemerkenswerten Erfolg.

Die von Kickl angeführte Bundesliste wurde vom blauen Parteivorstand einstimmig gebilligt. Sie umfasst eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Politikern und neuen Gesichtern. Unter den Spitzenkandidaten finden sich namhafte Parteiakteure wie Susanne Fürst, Generalsekretär Christian Hafenecker und Kickls Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch.

Neue und vertraute Gesichter

Auffallend ist auch die Berufung von Kickls langjährigen Wegbegleitern in erstmalige Kandidaturen, darunter Lisa Gubik von FPÖ-TV und die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani. Spekulationen um einen aussichtsreichen Listenplatz für den Schwiegersohn von Richard Lugner fanden hingegen keine Bestätigung.

Umfassende Vertretung

Kickl äußerte seinen Optimismus bezüglich der zusammengestellten Mannschaft und deren Fähigkeit, die diverse österreichische Gesellschaft im Parlament zu repräsentieren. Er betonte die Priorität freiheitlicher Kernanliegen, wie Freiheit, Selbstbestimmung, Neutralität und Sicherheit.

Breite Absicherung auf den Landeslisten

Viele bekannte Persönlichkeiten der Partei sichern sich über die Landeslisten ab, darunter auch Norbert Hofer im Burgenland sowie Harald Stefan in Wien. Kickl selbst führt die Liste in Niederösterreich an, während in Oberösterreich Bildungssprecher Hermann Brückl und Susanne Fürst führende Positionen einnehmen.

Herbert Kickl unterstrich das Ziel der FPÖ, durch Kontinuität in der Politik und direkte Kommunikation mit der Bevölkerung den freiheitlichen Weg Österreichs weiter voranzutreiben.

