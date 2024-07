Fernwärme-Preise werden im September angepasst

Rund 90.000 Kundinnen und Kunden sind betroffen. Jedoch haben insbesondere die Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt zu einem drastischen Anstieg der Fernwärme-Preise geführt. Nun steht eine mögliche Preisanpassung im Raum. Entscheidungen hierzu werden im September erwartet.

Erste Entspannungszeichen

Die Energie Graz und die Energie Steiermark stehen im Zentrum der aktuellen Diskussionen. Beide Versorger sind maßgeblich für die Fernwärmepreise in Graz und in weiteren Teilen der Steiermark. 2022 erlebten die Tarife aufgrund der starken Abhängigkeit von Gas und den daraus resultierenden Preisschwankungen, bedingt durch den Ukraine-Krieg, einen signifikanten Anstieg. Eine leichte Entlastung brachte eine Preissenkung von zehn Prozent im Vorjahr.

Aktuell befindet sich ein weiteres Verfahren zur Preisgestaltung in Arbeit, mit dem Ziel, noch vor der Heizperiode zu einer Entscheidung zu gelangen. Auch wenn die Preisgestaltung behördlich geregelt wird, ist der Wunsch der Landespolitik klar. Eine Senkung der Preise wird angestrebt, um die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten.

Ungereimtheiten in ländlichen Gebieten

Auch außerhalb von Graz machen hohe Tarife den Kunden zu schaffen. Besonders in Oberwölz sorgten Tarifsteigerungen von über 30 Prozent in den letzten zwei Jahren für Unzufriedenheit. Und das trotz eines Heizwerks, das vornehmlich mit Hackschnitzeln und somit unabhängig von Gaspreisen arbeitet. Verantwortlich für die Preisgestaltung ist hier der Index der Statistik Austria, der sich maßgeblich am Gaspreis orientiert und somit indirekt die Tarife beeinflusst. Die Bioenergie Köflach versucht jedoch, durch Rabattierungen die Belastung für die Konsumenten zu mildern und plant mittelfristig eine Anpassung der Verträge, um solche Preisschocks in Zukunft zu vermeiden.