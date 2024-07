Kitzbühel: Dominic Thiem’s bittersüßer Abschied (VIDEO)

Dominic Thiem, der strahlende Stern am österreichischen Tennisfirmament, erlebte in den bezaubernden Tiroler Alpen von Kitzbühel einen denkwürdigen, wenngleich bittersüßen Abschied.

Nachdem der ehemalige Grand-Slam-Sieger eine glatte Zwei-Satz-Niederlage mit 2:6, 4:6 gegen den aufstrebenden Argentinier Thiago Agustin Tirante hinnehmen musste, endete nach etwas mehr als einer Stunde seine beeindruckende Laufbahn bei den Generali Open im Einzelwettbewerb.

Vor einer Kulisse von 6.000 begeisterten Zuschauern ließ Thiem jedoch deutlich erkennen, dass für ihn das Ergebnis an diesem besonderen Abend nur eine Nebenrolle spielte.

Emotionale Momente auf dem Center Court

Im Interview mit ServusTV verriet Thiem, dass ihm die zahlreichen herzlichen Erinnerungen und die außergewöhnlichen Momente, die er in Kitzbühel erleben durfte, weit mehr bedeuteten als der Ausgang seines letzten Einzelmatches.

Gleich nachdem der letzte Ballwechsel ausgespielt war, ehrten die Organisatoren der Generali Open Thiem mit einer außergewöhnlichen Trophäe – einer mit Kristallen von Swarovski besetzten Gams, ein Symbol der Wertschätzung für seine herausragenden Leistungen und seinen unvergesslichen Beitrag zum Tennissport in Kitzbühel.

Umgeben von der begeisterten Menge drückte Thiem, unmittelbar nach der Ehrung, seine tiefe Dankbarkeit gegenüber allen Beteiligten aus und betonte die einzigartige Bindung, die er im Laufe der Jahre mit diesem Turnier aufgebaut hat.

Anerkennung und Abschiedsworte

Für Thiem, der dieses Jahr seinen zwölften Auftritt in Kitzbühel zelebrierte, bleibt die Hoffnung, als menschlich geschätzte Persönlichkeit in Erinnerung zu bleiben und den Tennissport in Österreich weiterhin zu bereichern.

Während Thiem sich darauf vorbereitet, noch im Doppelspiel an der Seite von Daniel Altmaier im Einsatz zu sein, bleibt die emotionale Würdigung durch Turnierdirektor Alexander Antonitsch ein bewegender Moment. Antonitsch unterstrich Thiems Stellenwert im österreichischen Tennis und betonte die stets offene Tür für Thiem bei den Generali Open.

Thiem blickt nun auf bevorstehende Herausforderungen, wie die US Open und sein allerletztes Turnier in der Wiener Stadthalle. Der gestrige Abend bleibt ein unvergessliches Kapitel in seiner beeindruckenden Karriere und ein Zeugnis der Liebe und Anerkennung, die ihm die Tenniswelt und seine Fans entgegenbringen.