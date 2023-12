Ist diese Dreijährige das intelligenteste Kind der Welt?

Mit nur drei Jahren hat Isla McNabb aus dem US-Bundesstaat Kentucky die Welt mit ihrer erstaunlichen Intelligenz verblüfft. Nicht nur hat sie ihre Eltern mit ihrer Lesebegabung überrascht, sondern sie hat auch einen Weltrekord aufgestellt, indem sie das jüngste weibliche Mitglied der internationalen Organisation Mensa wurde.

Die Eltern der kleinen Isla, Amanda und Jason McNabb, bemerkten schon früh, dass ihre Tochter etwas Besonderes war. An ihrem zweiten Geburtstag schenkten sie ihr eine löschbare Schreibtafel. Als Jason die Wörter „blau“, „gelb“, „Katze“ und „Hund“ auf die Tafel schrieb, las Isla sie ohne zu zögern vor. „Alles, was wir ihr vorschlugen, schien sie sofort zu begreifen. Es war unglaublich“, erinnert sich Jason McNabb.

Isla zeigte ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten auch auf andere Weise. Sie begann, Wörter aus Plastik-Buchstabenblöcken zu bilden, die in ihrem Haus verstreut lagen. So fand man neben der Couch die Buchstaben, die „Sofa“ bildeten, und in der Nähe der Fernbedienung das Wort „TV“. Sogar das Haustier der Familie wurde mit dem passenden Wort „Katze“ bedacht.

Aufgrund dieser außergewöhnlichen Fähigkeiten entschieden sich die Eltern, Isla einem IQ-Test zu unterziehen. Das Ergebnis war eindeutig: Isla erreichte 99%. Dies qualifizierte sie für eine Mitgliedschaft in Mensa, der weltweit größten und ältesten Organisation für Menschen mit hohem IQ. Doch selbst unter den 50.000 Mensa-Mitgliedern in den USA ist Isla eine Ausnahme. Nur drei Mitglieder sind jünger als vier Jahre, und Isla ist das jüngste von ihnen.

Ihre bemerkenswerte Leistung blieb nicht unbemerkt. Am 2. Juni 2022 wurde sie von Guinness World Records offiziell als das jüngste weibliche Mensa-Mitglied der Welt anerkannt. Isla selbst wurde sich ihrer außergewöhnlichen Begabung bewusst, als sie sich im Fernsehen wiedererkannte.

Doch trotz ihrer hohen Intelligenz ist Isla immer noch ein Kleinkind, und das stellt sie und ihre Familie vor besondere Herausforderungen. „Sie spricht oft Wörter falsch aus, von denen wir nur annehmen können, dass sie sie durch Lesen gelernt hat“, berichtet Jason. Und obwohl sie ihren Eltern kürzlich das Alphabet in amerikanischer Gebärdensprache beibrachte, hat sie Schwierigkeiten, ihre fortgeschrittenen Fähigkeiten mit ihrer kindlichen Entwicklung in Einklang zu bringen. „Teile ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind charakteristisch für ihr Alter, während andere so weit fortgeschritten sind, dass es Isla teilweise schwerfällt, diese miteinander zu vereinbaren“, erklärt Jason McNabb.

Trotz aller Herausforderungen bleibt Isla McNabb ein bemerkenswertes Kind, dessen außergewöhnliche Fähigkeiten und Leistungen uns weiterhin verblüffen werden.

