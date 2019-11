Ivan wog als 13-Jähriger 127 kg: Heute ist er ein wahrer Frauenheld (GALERIE)

Ivan aus Belgrad war mit 13 Jahren stark übergewichtig. Heute gibt es wohl kein Mädel, dass sich nicht nach dem feschen Serben umdrehen würde.

Der Belgrader postet vor einigen Tagen ein Foto auf Instagram, dass für zahlreiche positive Kommentare sorgte. Mit seinem Damals-Heute-Vergleich wollte Ivan seinen Followern zeigen, wie wichtig Disziplin und ein Bewusstsein für Gesundheit und seinen eigenen Körper ist.

Probleme mit Adipositas

In seiner Kindheit hatte der Serbe große Probleme mit Übergewichtigkeit. Allerdings sei seine Verwandlung keine große Magie, unterstrich der heute 28-Jährige: „Ich habe einfach angefangen, mich gesund zu ernähren und Sport zu betreiben. Angefangen hat es damit, dass ich jeden Tag laufen gegangen bin“, so Todorvić in einem Interview.

Ernährungsplan

Kohlenhydrate hat er so gut wie es geht aus seiner Ernährung verbannt. Ebenso hat er darauf geachtet, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen. Sein besonderes Geheimrezept sind jedoch grüne Äpfel, die er täglich mehrfach zu sich nimmt. Kombiniert mit Sport, täglichen Läufen von 5 bis 10 Kilometer, schaffte es Ivan auf gesunde Weise über 50 Kilogramm abzunehmen.

Später kamen auch regelmäßige Trainings im Fitnessstudio dazu. Heute wiegt Todorović 95 Kilogram. Dies sind zwar 20 Kilogramm mehr als nach seiner radikalen Diät, allerdings seien dies „gesunde Kilogramm also Muskeln“ wie Ivan selbst sagt.

