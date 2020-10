J.LO-Musikvideo: Serbischer Tänzer packt über Megastar aus

Der serbische Tänzer Vuk Stefanović, welcher im neuen Musikvideo mit Latino Queen Jennifer Lopez zusammengearbeitet hat, enthüllt interessante Details über den Hollywoodstar.

Mit über acht Millionen Klicks haben JLo’s Lieder “Pa Ti” und “Lonely” es in den Trendigs geschafft. In den Videoclips hat unter anderem der serbische Schönling weltweit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seit Jahren lebt der gebürtige Belgrader in New York, wo er professionell tanzt und modelt.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch das Musikvideo ansehen.