Jamie Oliver erobert Belgrad: Neues Restaurant eröffnet (VIDEO)

Die Restaurantkette „Jamie’s Italian“ des britischen Starkochs Jamie Oliver erweitert ihren internationalen Fußabdruck und öffnet bald ihre Türen in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Das neue Restaurant wird im angesagten Belgrad Waterfront Viertel eröffnet.

Unglaubliches Team

„Ich bin so stolz auf Jamie’s Italian. Unser unglaubliches Team ist wie eine große Familie – sie werden sich um Sie kümmern, während Sie einfaches, köstliches Essen genießen, das aus hervorragend beschafften Produkten hergestellt wird. Tolles Essen, toller Wert, schöne Umgebung,“ äußert sich Jamie Oliver begeistert auf der offiziellen Website des zukünftigen Belgrader Restaurants.

Belgrade Waterfront

Der Standort des neuen Lokals wird das attraktive Belgrad Waterfront Viertel am Fluss Save sein. Die Restaurantkette „Jamie’s Italian“ ist bereits in Ländern wie Irland, Brasilien, Portugal, Ungarn, Zypern, Indien, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und erweitert nun ihre Präsenz in Osteuropa.

A Taste Of Italy Eröffnung am Donnerstag, 9. November ab 12 Uhr

Hercegovacka 14

Belgrad Webseite Jamie’s Italian

Doch die Expansion von Jamie Oliver’s Restaurantimperium ist nicht ohne Hürden. 2017 wurden sechs der „Jamie’s Italian“-Restaurants in Großbritannien geschlossen. Die Ursachen hierfür waren gestiegene Preise für Zutaten nach dem Brexit, hohe Schulungskosten für Mitarbeiter und ein Rückgang der Kundenzahlen. Trotz dieser Rückschläge blieben die internationalen Außenstellen der Kette in Betrieb und expandieren weiter.