Jennifer Lopez reicht die Scheidung ein – am Hochzeitstag

Jennifer Lopez, die bekannte US-Sängerin und Schauspielerin, hat die Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck eingereicht, wie übereinstimmend mehrere Medien berichten.

Vor über zwei Jahren gaben sich Lopez und Affleck romantisch das Ja-Wort, doch nun folgt das Liebes-Aus.

Ehe-Aus nach zwei Jahren

Am Dienstag (Ortszeit) reichte Lopez den Scheidungsantrag beim Gericht in Los Angeles ein. Laut den Dokumenten, auf die sich Quellen wie „Variety“ und „TMZ.com“ beziehen, nennt Lopez den 26. April als Datum der Trennung.

Glanzvolle Hochzeit und unglückliches Ende

Am 20. August 2022, genau zwei Jahre vor der Trennung, feierten Lopez und Affleck eine große Hochzeit auf einem Anwesen in Georgia. Bereits im Juli hatten sie sich in einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Eheversprechen gegeben – laut JLo die „denkbar beste Hochzeit“.

Lange Vorgeschichte

Die Beziehung der beiden Stars hat eine bewegte Geschichte. Bereits vor über 20 Jahren waren sie ein Paar und sogar verlobt. Doch schon nach 18 Monaten endete die „Bennifer“-Romanze im Januar 2004. Sie drehten damals zusammen zwei Filme – „Liebe mit Risiko – Gigli“ und „Jersey Girl“. Beide floppten an den Kinokassen.

Erst im vergangenen Februar stellte die Sängerin ihr neuntes Studioalbum „This Is Me … Now“ („Das bin ich … Jetzt“) mit 13 Liedern vor, die fast ausschließlich von ihrer Liebe zu Affleck handeln.

Frühere Ehen und Kinder

Jennifer Lopez war insgesamt viermal verheiratet. Aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony stammen Zwillinge. Ben Affleck war vor der Ehe mit Lopez mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, mit der er drei Kinder hat.