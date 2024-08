Polizei bittet um Mithilfe: 14-Jährige spurlos verschwunden

Seit Dienstagmorgen herrscht Besorgnis in Innsbruck: Ein 14-jähriges Mädchen ist seit den frühen Morgenstunden spurlos verschwunden.

Die Tiroler Polizei befürchtet einen möglichen Unglücksfall und ersucht die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zuletzt wurde die Vermisste in Begleitung eines Freundes in der Umgebung von Scharnitz gesehen. Details über ihre gegenwärtige Kleidung sind nicht bekannt, was die Suchmaßnahmen erschwert.

Beschreibung der Vermissten

Die Polizei beschreibt das Mädchen als etwa 1,60 Meter groß und rund 45 Kilogramm schwer. Sie ist von schmaler Statur, hat blonde Haare und braune Augen.

Aufruf zur Mithilfe

Die Behörden suchen nun intensiv nach Hinweisen und bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung. Personen, die Informationen über den Verbleib des Mädchens haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7124 bei der Polizeiinspektion Seefeld zu melden.