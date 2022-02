Jetzt ist es fix: “Alles gurgelt” steht vor dem Aus!

Bereits im Vorfeld des gestrigen Corona-Gipfels wurden Rufe nach einem Ende der Gratistests laut. Jetzt bestätigte Gesundheitsminister Mückstein: Die Tests sind nur noch bis Ende März kostenlos. Die Teststrategie in Wien mit dem “Alles gurgelt”-Programm könnte auch bald zu Ende sein, da der Bund dies nicht mehr zahlen will.

Unter anderem Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach sich für ein Ende der kostenlosen PCR-Tests aus. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) selbst äußerte sich zu dieser Thematik am Rande eines Schweiz-Besuchs ähnlich. Am Mittwoch wurde beim großen Corona-Gipfel mit den Landeschefs schließlich auch über die Teststrategie gesprochen. Bei der Pressekonferenz ließ Nehammer bereits den Tenor anklingen: Die Gratistests seien “eine Belastung für den Steuerzahler“ und hätten bisher 2,6 Milliarden Euro gekostet. Daher arbeite man im Gesundheitsministerium nun an einer Überarbeitung der Teststrategie.

Eine parlamentarische Anfrage der Neos ergab erst vor kurzem, dass allein das Gesundheitsministerium für 2021 mit 1,6 Milliarden Euro für das Testen rechnete. Für heuer sind 1,3 Milliarden Euro kalkuliert. Nicht enthalten sind dabei etwa die Schultests. Fürs Impfen beliefen sich die Kosten 2021 auf 0,47 Milliarden Euro, für heuer sind 0,75 Milliarden Euro veranschlagt.

Die Konsequenz ist klar: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hielt am Mittwoch daher fest, dass das Testen zumindest bis Ende März jedenfalls kostenfrei bleibt. Danach dürfte es jedoch kostenpflichtig werden, das Aus der Gratistests ist also in greifbarer Nähe. Wie mit den Tests verfahren werden soll, die man noch daheim hat, wurde noch nicht genauer erklärt.

Bis Ende März?

Vor dem endgültigen Aus steht anscheinend die Teststrategie! Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) möchte am “Alles gurgelt”-System festhalten, der Bund will dafür aber nicht mehr zahlen. Die Corona-Gratis-Tests dürften zudem mit der neuen Teststrategie ab April Geschichte sein.

“Ungerichtetes Testen insbesondere von vollimmunisierten Menschen muss hinterfragt werden”, sagt Mückstein. Das könnte das Ende für “Alles gurgelt” heißen, denn der Bund trägt die Kosten für die Coronatests in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags.