Junge erleidet Gehirninfektion nach Besuch des städtischen Schwimmbads

Mit Klugheit, Standhaftigkeit und dem Herzen eines Kämpfers hat der 14-jährige Caleb Zigelbauer den überraschenden Kampf seines Lebens gewonnen. Er gehört zu den wenigen, die bisher dem tückischen Griff einer tödlichen Gehirninfektion durch die scheinbar harmlose Amöbe „Naegleria fowleri“ entkommen sind. Dieser Mikroorganismus verursacht eine lebensbedrohliche Erkrankung, wenn er in die Nasenhöhle gelangt, oft durch das Einatmen von kontaminiertem Wasser während der heißen Sommermonate.

Zigelbauers unerwartete Konfrontation mit diesem tödlichen Parasiten begann, als er sich in einem Pool in Florida im Juli 2022 erfrischte. Was folgte, war ein fünfmonatiger Albtraum: gelähmt und sprachlos, mit nur seinen Augenbrauen als seine einzige Kommunikationslinie zur Außenwelt.

Glücklicherweise ist Zigelbauers Geschichte eine der Hoffnung und des Durchhaltevermögens. Heute kann er wieder gehen, ein paar Worte sprechen und seine Gefühle durch Gesichtsausdrücke ausdrücken. „

(FOTO: iStock/joruba)

Ich habe beachtliche Fortschritte gemacht, aber ich muss noch weiter arbeiten, um mich zu erholen,“ teilt er in einem stolzen Interview mit dem US-amerikanischen Sender „NBC2“.

Die „Naegleria fowleri“, diese im warmen Süßwasser heimische Amöbe, kann eine tödliche Hirninfektion auslösen, bekannt als primäre amöbische Meningoenzephalitis. Ironischerweise trifft diese Krankheit überwiegend Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren.

Zigelbauer bemerkte zuerst harmlose Kopfschmerzen, die sich rasch zu hohem Fieber und Wahnvorstellungen steigerten – eine alarmierende Folge der Infektion und der daraufhin einsetzenden Schwellung seines Gehirns.

Es lohnt sich, zu betonen, dass diese seltene, aber potenziell tödliche Krankheit, von der unsere globale Gesellschaft betroffen ist, ansteigt. Durch den Klimawandel und das dadurch bedingte Ansteigen der Temperaturen weltweit nehmen solche Infektionen und Krankheiten zu, die früher auf bestimmte geographische Gebiete beschränkt waren.