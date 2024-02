Junge Frau bringt Baby auf McDonald‘s-Parkplatz zur Welt

Inmitten eines Schneesturms und auf dem Parkplatz eines McDonald’s in Wisconsin, brachte Analysia Beck ihren Sohn zur Welt. Inspiriert von den ungewöhnlichen Umständen seiner Geburt, erhielt der Junge einen besonderen Namen, der an die Fast-Food-Kette erinnert.

Analysia Beck, eine 25-jährige Mutter aus Wisconsin, erlebte eine Geburt, die sie so schnell nicht vergessen wird. Am 11. Januar gegen 23 Uhr begannen ihre Wehen. Während ein Schneesturm draußen tobte, bereiteten sie und ihr Ehemann Daniel sich auf die Fahrt ins Krankenhaus vor. Sie riefen ein Kindermädchen, um auf ihre beiden anderen Kinder aufzupassen und machten sich auf den Weg.

Doch der Schneesturm und die immer stärker werdenden Wehen machten es ihnen unmöglich, rechtzeitig im Krankenhaus anzukommen. „Das Baby kam so schnell und mein Körper konnte nicht mehr warten“, sagte Analysia. Sie fühlte sich, als würde sie ‚auf dem Kopf des Babys sitzen‘ und bat ihren Mann, das Auto anzuhalten. Daniel fuhr auf den nächstgelegenen Parkplatz – der eines geschlossenen McDonald’s.

Im hinteren Teil ihres Autos brachte Analysia ihren Sohn zur Welt, den sie und Daniel Micah nannten – eine Anspielung auf McDonald’s berühmtes Eis „McFlurry“. „Unser kleiner McFlurry war der süßeste“, fügte sie hinzu. Die Sanitäter trafen „gerade noch rechtzeitig“ ein, genau als Micah geboren wurde.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte Analysia ihre Erfahrung: „Micah Daniel hat seine sehr dramatische Ankunft in der Welt um 4:12 Uhr morgens am 12. Januar gemacht. Während wir ins Krankenhaus fuhren, beschloss er, dass er kurz bei McDonald’s vorbeischauen wollte. Er wollte nicht im Krankenhaus geboren werden! Micah wurde in unserem Kofferraum auf dem McDonald’s Parkplatz während eines Schneesturms geboren und hat passenderweise den Spitznamen ‚McFlurry‘ verdient.“

Die Geburt war für Analysia eine traumatische Erfahrung: „Es war beängstigend, traumatisierend und schmerzhaft, auf natürliche Weise zu gebären, ohne Medikamente/Ärzte und ihn völlig blau herauskommen zu sehen, weil es so schnell passierte und buchstäblich mitten in einem Schneesturm. Aber jetzt geht es ihm sehr gut und alles, was wir tun können, ist Gott zu danken, dass er uns beschützt hat.“

Die ungewöhnliche Geburtsgeschichte von Micah hat viele Menschen berührt. In den Kommentaren auf Analysias Facebook-Post gratulierten viele Menschen der Familie. „Das ist unglaublich, was für eine Geschichte! Herzlichen Glückwunsch!“, schrieb eine Person. Ein anderer fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch, was für eine Art, auf die Welt zu kommen.“