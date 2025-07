Junger Mann auf Donauinsel verprügelt und ausgeraubt

Ein 21-Jähriger wurde am Dienstagabend auf der Donauinsel Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls. Der junge Mann schilderte den alarmierten Polizeibeamten, dass ihn gegen 23.30 Uhr ein Unbekannter angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert hatte. Als er dies verweigerte, schlug der Angreifer mehrfach mit der Faust auf ihn ein.

Nach der Attacke entwendete der Täter das Mobiltelefon und die Brieftasche samt Bargeld des Opfers und ergriff die Flucht. Der verletzte 21-Jährige musste mit Gesichtsprellungen von der Berufsrettung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Polizeiliche Fahndung

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der gewalttätige Räuber nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise werden auch anonym unter der Telefonnummer 01 31310 67800 entgegengenommen.

Sicherheitslage auf der Donauinsel

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. In den vergangenen Wochen kam es auf der Donauinsel zu mehreren ähnlichen Raubüberfällen, bei denen vor allem junge Männer Opfer wurden. Die Wiener Polizei hat in den letzten Monaten eine Zunahme von Raubdelikten in diesem Bereich registriert.

Die Täter gehen dabei häufig gewaltsam vor und haben es besonders auf Mobiltelefone und Bargeld abgesehen. Trotz verstärkter Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Täter bislang nicht festgenommen werden. Die Polizei Wien betont daher, dass nach wie vor erhöhte Wachsamkeit geboten ist und bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise.

📍 Ort des Geschehens