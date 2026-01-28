Jupiter schenkt Kraft: Warum diese Sternzeichen heute aufatmen können!

Kosmische Kräfte sorgen für emotionale Wende: Nach Tagen der Selbstzweifel öffnet sich für den Schützen ein Fenster der Hoffnung und des Vertrauens.

Zur Wochenmitte zeichnet sich ein spürbarer Stimmungswandel ab. Mit dem Übergang des Mondes in das Zeichen der Fische und dem gleichzeitigen unterstützenden Aspekt zwischen Jupiter – dem Regenten des Schützen – und der Sonne öffnet sich ein neues emotionales Fenster. Die belastenden inneren Spannungen der vergangenen Tage weichen allmählich einem Gefühl von Hoffnung und neuem Vertrauen. Zwar bleiben manche Herausforderungen bestehen, doch die emotionale Last verliert merklich an Gewicht.

Für den Schützen endet nun eine Phase intensiver Selbstreflexion und innerer Zweifel. Die zurückliegenden Tage der Auseinandersetzung mit sich selbst erweisen sich jetzt als wertvolle Grundlage für den weiteren Weg. Du erkennst, dass dein Lebensweg weiterführt – wenn auch anders als ursprünglich gedacht. Der Mond in den Fischen verstärkt dein intuitives Gespür. Mit größerer Klarheit nimmst du wahr, welchen Menschen du vertrauen kannst und wo weitere Erklärungen überflüssig sind. Besonders in emotionalen Bindungen kristallisiert sich heraus, was von Dauer sein wird.

Intuitive Impulse

Beruflich und im Alltag entstehen subtile, aber bedeutsame Impulse. Schenke ihnen Aufmerksamkeit, denn unscheinbare Anregungen können weitreichende Folgen haben. Auf körperlicher Ebene profitierst du heute besonders von Entspannung, Wasserkontakt, musikalischen Einflüssen oder kreativen Ausdrucksformen. Dein Nervensystem findet zurück ins Gleichgewicht. Vertraue heute deiner Intuition, auch wenn konkrete Bestätigungen noch ausstehen. Die kosmischen Konstellationen legen nahe: Hoffnung ist keine Flucht in Illusionen, sondern eine bewusste innere Haltung.

Gönne dir emotionale Nahrung und lasse bewusst los, was dich mit Zweifeln belastet.

Zeichen im Wandel

Zwillinge sortieren ihre Gedankenwelt neu. Löwen erleben ein sanftes Wachstum ihres Selbstvertrauens. Krebse finden Heilung durch zwischenmenschliche Nähe. Wassermänner entwickeln tiefgründigere Zukunftsvisionen. Dieses Sternzeichen durchlebt heute eine innere Transformation. Frischer Wind – Diese drei Zeichen erfahren neuen Auftrieb. Dieses Sternzeichen erkennt heute den Weg nach vorn. Dieses Sternzeichen findet heute neue Stabilität.

