Justin Timberlake bringt Überraschungsgast mit nach Wien!

Nach siebenjähriger Pause kehrt der US-Superstar auf Wiens größte Bühne zurück. Mit Hitfeuerwerk und prominenter Unterstützung will er seine Fans für die lange Wartezeit entschädigen.

Justin Timberlake gastiert nach siebenjähriger Abwesenheit wieder in Wien und wird am 14. Juli das Ernst-Happel-Stadion mit einem umfassenden Hit-Programm bespielen. Nachdem der US-Künstler im vergangenen Jahr seine österreichischen Anhänger enttäuschen musste, weil die „The Forget Tomorrow World“-Tour keinen Halt in Österreich einlegte, macht er dies nun im Rahmen seiner Festival- und OpenAir-Tournee wieder wett. An seiner Seite wird Produzent und Rapper Timbaland als Vorprogramm auftreten.

Der Popstar soll bereits am Sonntag in Wien eingetroffen sein. Für seinen Auftritt hat er laut oe24 eine beeindruckende Songauswahl vorbereitet: Mirrors, Cry Me a River, No Angels, LoveStoned, Like I Love You, My Love, Sexy Ladies, Play, Señorita, Summer Love, Suit & Tie, Rock Your Body, CAN’T STOP THE FEELING!, Selfish, What Goes Around… Comes Around, Holy Grail (JAY‐Z cover), TKO, Ayo Technology / Chop Me Up / Give It to Me / 4 Minutes, Let the Groove Get In, SexyBack, Until the End of Time.

Beeindruckende Karriere

Die Karrierebilanz des Musikers ist beachtlich: Weltweit verkaufte Timberlake mehr als 54 Millionen Alben und 63 Millionen Singles. Als Frontmann der Boyband *NSYNC kommen weitere 70 Millionen verkaufte Tonträger hinzu. Seine musikalischen Leistungen wurden mit zehn Grammy Awards in verschiedenen Kategorien wie Pop, Dance und R&B gewürdigt – darunter Auszeichnungen für seine Soloalben „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ und „Justified“ sowie für seine Zusammenarbeit mit Jay-Z.

Der Künstler verzeichnet über 23 Milliarden Audio- und Videostreams und erhielt vier Emmy Awards für seine Auftritte in der Comedy-Show „Saturday Night Live“. Als Synchronsprecher wirkte er bei der DreamWorks-Animationsfilmreihe TROLLS mit, zuletzt im dritten Teil „Trolls – Gemeinsam stark“ (2023). Sein Song „Can’t Stop the Feeling!“ aus dem ersten „Trolls“-Film war 2017 für einen Oscar in der Kategorie „Bester Original-Song“ nominiert.

Kürzlich veröffentlichte er sein sechstes Studioalbum „Everything I Thought It Was“ mit 18 neuen Tracks, darunter die Singles „Selfish“ und „No Angels“.

Neuartige Bühnenshow

Im Vergleich zum letzten Wien-Konzert vor sieben Jahren erwartet die Fans eine komplett überarbeitete Performance. Timberlake setzt bei seiner aktuellen Tour verstärkt auf innovative Lichtinstallationen und interaktive Showelemente, die seine musikalische Darbietung visuell unterstreichen. Die neue Bühnenshow wurde speziell konzipiert, um die Tracks seines aktuellen Albums „Everything I Thought It Was“ optimal zu präsentieren, während gleichzeitig Klassiker aus seinem umfangreichen Repertoire nahtlos integriert werden.

Besonders hervorzuheben ist die dynamische Setlist, die neben den größten Hits auch mehrere Songs des neuen Albums umfasst. Die Live-Interpretation seiner aktuellen Singles „Selfish“ und „No Angels“ bietet den Konzertbesuchern einen exklusiven Einblick in Timberlakes künstlerische Weiterentwicklung. Der Special-Guest-Auftritt von Produzent Timbaland sorgt für zusätzliche musikalische Akzente und unterstreicht die langjährige kreative Partnerschaft der beiden Künstler.

Konzert-Sommer Wien

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion wird nach den Auftritten von Robbie Williams und Justin Timberlake weitere musikalische Großereignisse beherbergen: Am 17. Juli spielen Iron Maiden, am 19. Juli Seiler & Speer und am 24. Juli Guns N‘ Roses. Im August folgt das Frequency Festival mit Post Malone, Will Smith und weiteren Acts sowie zusätzliche Konzert-Highlights.