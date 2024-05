Keine DNA am Unfallauto gefunden: Ist Danka noch am Leben?

Die Untersuchungen im Fall der vermissten zweijährigen Danka Ilic aus Serbien nehmen eine dramatische Wendung: Neue forensische Analysen ergeben keinen Zusammenhang zwischen dem Kind und den Spuren in einem Dienstwagen, der im Zentrum der Ermittlungen steht.

Ermittler haben mittlerweile über 500 Spuren im und am Dienstfahrzeug analysiert, das von den beiden Mitarbeitern des Wasserwerks in Bor, D.D. und S.J., genutzt wurde. Sie werden verdächtigt, am 26. März – an jenem Tag, an dem Danka in Banjsko Polje verschwand – das Mädchen mit dem Fahrzeug erfasst zu haben. Obwohl D.D. gestand, dass er das Kind mit dem Auto angefahren, erstickt und an einem illegalen Müllabladeplatz an der Starobanjska Cesta abgelegt habe, ergaben Laboranalysen bisher keinen Nachweis von Dankas DNA weder im Inneren noch an der Außenseite des Fahrzeugs.

Rätselhaft

Das Mädchen bleibt verschollen, und trotz eines Geständnisses und intensiver Suche konnte ihr Körper bis heute nicht gefunden werden. D.D. behauptet, dass er Danka zunächst an einem Müllabladeplatz versteckt und später – mit Hilfe seines 73-jährigen Vaters und seines mittlerweile verstorbenen Bruders Dalibor (40) – an einen anderen, bisher nicht identifizierten Ort umgelagert habe.

Die Angelegenheit hat die lokale Gemeinschaft tief erschüttert, und die Behörden stehen unter starkem Druck, den Fall zu lösen und Gerechtigkeit für die kleine Danka zu finden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, und es besteht weiterhin Hoffnung, dass neue Erkenntnisse Licht in dieses dunkle Kapitel des tragischen Vorfalls bringen werden.