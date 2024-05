Kroatische Schönheit erobert das Rampenlicht beim Champions-League-Halbfinale!

Mitten im Herzschlagfinale des Champions-League-Halbfinals, bei dem sich Real Madrid gegen Bayern München (2:1) durchsetzte, glänzte nicht nur das Können der Spieler auf dem Platz. Im Rampenlicht stand auch Ivana Knoll, die kroatische Schönheit, deren Auftritt im Santiago Bernabeu Stadion die Massen fesselte und den Erfolg ihrer Landsleute auf einzigartige Weise feierte.

Hommage an Modric: Knolls Unterstützung im Fokus

Die gesamte Fußballgemeinde hatte nur Augen für sie – Ivana Knoll, die wohl bekannteste Fußballanhängerin Kroatiens, die während des Spiels ihre Unterstützung für Landsmann Luka Modric zum Ausdruck brachte. Modric, der zu Spielbeginn noch auf der Bank Platz genommen hatte, spielte in den Schlussminuten eine entscheidende Rolle und trug somit maßgeblich zum Einzug ins Finale bei. Knoll, die sich seit dem Weltcup in Katar einen Namen gemacht hat, erschien im Bernabeu in einem knappen Trikot mit ihrem Namen und der Nummer 69, gekleidet in tiefgeschnittene Stiefel und enge Hosen, was ihr umgehend die Blicke von 180.000 Instagram-Usern sicherte, die ihre Unterstützung mit Likes quittierten.

Vom Weltcup ins Weltstadium: Knoll als globale Erscheinung

Knolls Präsenz auf sportlichen Großereignissen ist mittlerweile beinahe eine Konstante. Nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten wie beim Motorsport und Basketball zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Dabei war es ein Trikot des FC Arsenal, das sie kürzlich besonders hervorhob, und offenbarte, wie eng ihre Verbindung zum englischen Fußball ist. Trotz ihrer offensichtlichen Vorliebe für die Gunners, bleibt ihr Herz doch bei den Spielern ihres Heimatlandes. So wurde auch bekannt, dass sie oft Nachrichten von Fußballspielern erhält, deren Interesse sie jedoch schnell zu durchschauen scheint.

Die Nummer 69 und die Euphorie für Modric

Ganz Madrid und die Fußballwelt richteten ihre Augen auf die kroatische Anhängerin, als Real Madrid den Einzug ins Finale erkämpfte. Ivana Knolls Präsenz sowohl auf den Tribünen als auch in den sozialen Medien zeigt, dass sie mehr als nur eine Zuschauerin ist. Sie ist zu einem Teil der großen Fußballfeste geworden – immer dort, wo kroatische Sportler Geschichte schreiben.