KI schreibt Mega-Hit: US-Giganten jagen Ana Nikolics Ohrwurm

Ein KI-generierter Song erobert die Balkanregion und weckt nun sogar amerikanisches Interesse. Ana Nikolic steht im Zentrum eines musikalischen Phänomens.

Ana Nikolic hat mit ihrem neuen Song „Nije mi 22“ einen sensationellen Erfolg gelandet. Der lang angekündigte Track sorgt derzeit auf allen Musikplattformen und in sozialen Netzwerken für Begeisterung. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Lied zu einem regionalen Hit und brach diverse Rekorde, was die Sängerin stolz auf Instagram mit ihren Fans teilte. Besonders bemerkenswert: Der Song hat offenbar auch jenseits des Atlantiks Aufmerksamkeit erregt. Wie aus Branchenkreisen verlautet, sollen amerikanische Interessenten bereit sein, für die Urheberrechte eine beachtliche Summe zu zahlen.

Die Verhandlungen befinden sich den verfügbaren Informationen zufolge noch in einem frühen Stadium. Aktuell werden verschiedene Kooperationsmodelle geprüft. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürften vor allem die Urheber des Songs profitieren – die interessanterweise bis heute in der Öffentlichkeit unbekannt geblieben sind.

KI-Ursprung enthüllt

„Nije mi 22“ tauchte zunächst auf TikTok auf, wo der Track schnell viral ging und große Sympathien erntete. In den Kommentarspalten fragten sich viele Nutzer, wer hinter dem Ohrwurm steckt, der die gesamte Region in seinen Bann zog.

Tatsächlich wurde der Hit ursprünglich mithilfe künstlicher Intelligenz von einem unbekannten Urheber erschaffen. In den sozialen Medien mehrten sich bald Stimmen, die Ana Nikolic als ideale Interpretin sahen – sie könne die Emotionen des Songs am authentischsten transportieren.

Nikolics Durchbruch

Zwischenzeitlich kursierten auch Versionen, die angeblich von Sängerin Jovana Pajic stammten, was diese später jedoch dementierte. Auch Nadezda Biljic hatte Interesse bekundet und wollte den Song erwerben, erhielt jedoch keine Rückmeldung von den Urhebern.

Durch KI-Technologie entstanden im Netz immer mehr Varianten des Liedes, wobei sich die Fans zunehmend eine Version mit Ana Nikolics markanter Stimme wünschten. Diese Nachrichten drangen schließlich auch zur Sängerin durch, die vom Song begeistert war und ihn kurzerhand in ihr Repertoire aufnahm. Nach dem Erwerb der Rechte durch Nikolic verschwanden alle anderen Versionen aus den sozialen Netzwerken.

Das dazugehörige Musikvideo entstand auf den Malediven, wo die Künstlerin vor einigen Monaten mit ihrem Freund Rale Urlaub machte.