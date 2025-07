Kickl als Kärntens Landeshauptmann? FPÖ-Chef heizt Spekulationen um Rückkehr an

Zwischen Dementis und offenen Türen: Herbert Kickl hält die Gerüchte um seine mögliche Rückkehr in die Kärntner Landespolitik am Leben – trotz offizieller Zurückhaltung.

Die Gerüchte über eine mögliche politische Rückkehr des FPÖ-Bundesparteiobmanns Herbert Kickl in seine Heimat Kärnten reißen nicht ab. Seit Monaten kursieren entsprechende Spekulationen, die nach einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Heute“ zusätzlichen Auftrieb erhielten. Kickl selbst äußerte sich dabei zurückhaltend: „Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Kärnten wird immer meine Heimat sein und es ist immer eine schöne Erinnerung für mich. Ich habe dort viele, viele erfolgreiche Jahre an der Seite von Jorg Haider verbringen und dort viel lernen dürfen. Eine Planung in diese Richtung gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.“ Dennoch ließ der FPÖ-Chef eine Hintertür offen, indem er hinzufügte: „Auszuschließen ist in der Politik sehr, sehr wenig.“

Das Thema hat mittlerweile auch andere Medien erreicht. Nachdem „Heute“ das Gespräch veröffentlichte, griffen sowohl die „Kronen Zeitung“ am Montag als auch die „Kleine Zeitung“ am Dienstag das Thema auf. Laut Berichten sollen politische Insider immer wieder von entsprechenden Überlegungen Kickls gehört haben. Die Bundespartei der FPÖ reagiert jedoch zurückhaltend auf die Spekulationen. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte man, nicht zu wissen, woher diese Gerüchte stammen könnten, und betonte, dass an der Geschichte definitiv nichts Wahres sei.

FPÖ-Führungsfrage

Auch der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer dämpft die Erwartungen: „Ich habe davon gehört und halte es für ein Gerücht.“ Er verweist darauf, dass die Landtagswahl 2028 noch in weiter Ferne liege und man aktuell keine Gedanken in diese Richtung verschwende. Zuvor stünden ohnehin die Gemeinderatswahlen 2027 an.

Nach derzeitigem Stand würde Angerer selbst in drei Jahren als Spitzenkandidat für die FPÖ in Kärnten antreten. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte der aktuelle FPÖ-Klubobmann im Landtag: „Wenn meine Mannschaft in Kärnten das so will, dann stehe ich wieder zur Verfügung. Wir werden das zu gegebener Zeit entscheiden.“

Sowohl aus der Bundes- als auch der Landespartei betont man übereinstimmend, dass an den Gerüchten um einen Wechsel Kickls nach Kärnten „definitiv nichts Wahres“ sei. Die Führungsfrage bei der FPÖ Kärnten gilt damit offiziell als geklärt.

Kickls aktuelle Position

Herbert Kickl hat die FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 erstmals zur stärksten Kraft auf Bundesebene geführt. In Umfragen liegt die Partei unter seiner Führung weiterhin stabil auf Platz eins mit aktuell rund 35 Prozent Zustimmung. Der gebürtige Villacher gilt als konsequenter Stratege, der die Partei nach innen einen konnte und nach außen mit Themen wie Migration und EU-Kritik polarisiert.

Trotz seines Erfolgs auf Bundesebene halten sich die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des FPÖ-Chefs in die Kärntner Landespolitik hartnäckig – obwohl sich Kickl bislang nicht konkret zu solchen Plänen geäußert hat.

SPÖ-Wechsel

Während bei den Freiheitlichen die Führungsfrage zumindest offiziell geklärt scheint, steht die seit 2013 in Kärnten regierende SPÖ vor einem Wechsel an der Parteispitze. Der langjährige Landeshauptmann Peter Kaiser (66) wird beim Parteitag am 20. September nicht mehr für den Vorsitz der Kärntner SPÖ kandidieren. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist derzeit noch offen.

Als Favorit gilt Landesrat Daniel Feller (48) aus St. Andrä. Immer wieder fällt auch der Name Philip Kucher, der sich allerdings zuletzt in seiner Position als SPÖ-Klubobmann im Nationalrat etabliert hat. Auch Günther Albel wird genannt, dürfte seine Zukunft aber eher im Villacher Rathaus sehen.

Wann Peter Kaiser dann auch das Amt des Landeshauptmanns an seinen Nachfolger übergeben wird, bleibt vorerst ungewiss. Die nächste Landtagswahl in Kärnten findet 2028 statt.